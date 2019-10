Chotěboř – Celé tři dny včetně svátečního pondělí 28. října se v Chotěboři konal malý Festival fantazie. Pod názvem Fan City ho pořádal Sci-fi klub Avalon v čele s hlavním organizátor týdenního letního Festivalu fantazie Václavem Pravdou.

Malý Festival Fantazie v Chotěboři trval tři dny. | Foto: Deník/ Štěpánka Saadouni a Archiv pořadatelů

„Je nás tady asi 70 z celé republiky. Já jsem přijela poprvé, ale jezdím do Chotěboře pravidelně na velký letní festival. V komunitě fanoušků sci-fi a fantasy se pohybuji od třinácti let, poté, co jsem viděla Pána prstenů,“ svěřila se jedna z účastnic setkání v hotelu Fantazie Věra Malcová z Prahy. Její oblíbenou literaturou jsou komiksy. Z Prahy přijeli i Jan a Nikola Ekrtovi. Oba ve stylovém kostýmu. Do Chotěboře jezdí už 15 let, hlavně na velký fantasy festival na začátku letních prázdnin. „Já se dříve věnoval historickému šermu a lukostřelbě, ale mám rád i stolní deskové hry. Rád si zahraju i Člověče, nezlob se,“ prozradil Jan.