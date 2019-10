Aktuálně nejstarším obyvatelkám Kraje Vysočina je podle údajů České správy sociálního zabezpečení 104 let a jsou celkem tři. O rok mladší jsou čtyři dámy, 102. narozeniny oslavily rovněž čtyři ženy, jedné seniorce je 101 let a stovku započalo sedm dam.

Také loni bylo nejstarším obyvatelkám 104 let. „V roce 2018 bylo nejstarších pět žen narozených v roce 1914. Dvě byly z okresu Pelhřimov, jedna z Jihlavska a dvě z okresu Třebíč,“ prozradil Vlastislav Valda z jihlavské pobočky Českého statistického úřadu.

Jihlava hlásí 3 stoleté, Pelhřimov 2

Přímo v okresních městech nyní žije celkem pět seniorek starších sta let. Tři z nich v Jihlavě a dvě v Pelhřimově. „Jedné z nich je 102 let a druhé 103 let,“ uvedl Petr Holkup, vedoucí oddělení správních činností a dopravně správních agend Městského úřadu Pelhřimov. Brod, Žďár ani Třebíč nikoho stoletého neevidují.

Sté narozeniny 3. října oslavila například i Marie Pešková z Chotěboře na Havlíčkobrodsku, která momentálně žije v Domově pro seniory Husova v Havlíčkově Brodě. Je tak v současné době zřejmě nejmladší ze stoletých seniorek. „Speciální návod na dlouhověkost nemám. Chodívala jsem na delší procházky a teď jezdím na motomedu, ale jinak nic speciálního nedělám,“ svěřila se stále vitální seniorka.

O dva roky starší je Blažena Šedá z Nového Města na Moravě. „Ani já žádný recept na dlouhověkost nemám. Řekla bych jen, že je potřeba žít střídmě, sledovat dění kolem sebe a snažit se o rovnováhu jak ducha, tak těla. A také by měl mít člověk rád všechny lidi kolem sebe a snažit se konat dobro,“ zdůraznila bývalá učitelka.

Nejstarší bylo 108

Krajské prvenství dlouhá léta držela Marie Matoušková z Cetoraze u Pacova na Pelhřimovsku, která se dožila 108 let a byla tak nejstarší obyvatelkou Vysočiny. Paní Matoušková však 26. února 2017 zemřela. „Paní Matoušková byla hodná, skromná, pracovitá a vitální do poslední chvíle. Zažila své, poměrně brzy přišla o manžela, ale ani tak neztrácela na životním optimismu,“ zavzpomínala na seniorku Jana Macková, ekonomka obecního úřadu v Cetorazi.

Domov sv. Antonína v Moravských Budějovicích býval také známý stoletými obyvateli. Ovšem ani tady už to neplatí. „Teď u nás nikoho stoletého nemáme. Před třemi roky tady bydlela paní, které bylo téměř 107 let. Zemřela dva měsíce před narozeninami. Ke konci života už byla upoutaná na lůžko, nicméně předtím nám ještě recitovala francouzské básně a bylo to opravdu dojemné,“ pověděl ředitel domova Ladislav Chloupek.

V roce 2008 žilo na Vysočině celkem 52 stoletých lidí, o deset let později už jich bylo jen 24. „O důvodech se dá jen spekulovat. Jednou z hlavních příčin ale bude patrně to, že právě nyní jsou v tomto věku poslední žijící příslušníci ročníků narozených v době Velké války, kdy došlo k prudkému poklesu porodnosti,“ přemítal Vlastislav Valda.

Zatímco loni ještě dvaadvacet stoletých žen doplňovali dva muži, letos už na Vysočině žádný stoletý muž nežije. Ostatně ženy v tomto věku měly nad muži vždy převahu.

O 2 000 korun vyšší důchod

Kromě obdivu ostatních, s dovršením stého roku života přichází i benefity na důchodu. „Ke stým narozeninám obdrží senioři rozhodnutí o trvalém zvýšení důchodu o 2 000 korun. Je přiznáváno automaticky, není třeba o něj žádat. Rozhodnutí o zvýšení důchodu zpravidla oficiálně předávají jubilantům zástupci místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,“ potvrdil Vladimír Lukovský z oddělení vnitřních a vnějších vztahů České správy sociálního zabezpečení.