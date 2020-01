Studenti si mohou vybírat z celé řady oborů zaměřených na historii, současnost, psychologii, zdraví a jazyky. „Já jsem se přihlásila vůbec poprvé a jsem moc zvědavá. Slyšela jsem o univerzitě jen to nejlepší. Zajímá mě psychologie, posilování paměti a angličtina. Tam jsem bohužel věčný začátečník,“ prozradila například Jana Fikarová z Havlíčkova Brodu.

„Nově nabídneme Geologii, kterou povede velmi poutavou a zábavnou formou Marek Chvátal z havlíčkobrodského muzea. Pokračovat bude rovněž Virtuální univerzita volného času (VU3V), kterou pořádáme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, fakultou Provozně ekonomickou,“ informovala za krajskou knihovnu Marcela Valecká s tím, že vzhledem k velikému zájmu o vzdělání ve volném čase knihovna pořádá během roku takzvané předzápisy pro stálé studenty.

Jeden rok Univerzity volného času se dělí do dvou semestrů, zimního a letního. „V letním semestru který začíná už v únoru, nabízíme například psychologii, tréninky paměti, nebo jazykové kurzy,“ vysvětlila Valecká.

Projekt Univerzity Volného času existuje v krajské knihovně už asi 17 let. První ročníky nabízely dva až tři obory, navštěvovalo je zhruba 40 lidí, časem počty zájemců stoupaly stejně, jako nabídka jednotlivých přednášek. „Vzhledem k obrovskému zájmu posluchačů nabízíme v našich kurzech právě ty předzápisy. To znamená, když jeden semestr končí, mají zájemci možnost zapsat se hned do dalšího, abychom aspoň trochu snížily počty posluchačů, kteří na zápisy čekají,“ dodala Valecká.

Krajská knihovna Vysočiny má za léta existence Univerzity volného času už stabilní tým lektorů a přednáškových okruhů, mění se pouze obsahy přednášek. Cílem univerzity je nabídnout posluchačům možnost aktivně a kvalitně trávit volný čas, prohlubovat, rozšiřovat a aktualizovat vědomosti, a také se potkávat s lidmi podobných zájmů. Posluchači nepíší testy, neprochází zkouškami, rozhodující je pouze jejich chuť se něco nového dozvědět. Ceny účtuje podle sazebníku tak aby vzdělání ve volném čase bylo přístupné co největšímu počtu zájemců.