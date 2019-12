Asi dvě desítky hráčů, mezi nimiž byl věkový rozdíl i víc než šedesát let, se setkalo v sobotu 28. prosince odpoledne u hracích stolů v sále obecní knihovny ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu. Konal se tam již 13. ročník soutěže ve hře Člověče nezlob se.

Nad dřevěnými figurkami se setkávají a baví příslušníci několika generací. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Nad hranatou kostkou věk nehraje roli. Akci pořádá společně osadní výbor a kronikářka Drahoslava Hepnerová. „Akce vznikla spontánně, inspiraci jsme si vzali jinde, ale to nic nemění na tom, že se soutěž u nás uchytila. Pořádáme ji už potřinácté," upřesnila kronikářka. Jak prozradila, za dva roky slaví soutěž jubileum, a tak by si Drahoslava Hepnerová dokázala představit oslavu v podobě turnaje třeba na okresní úrovni. „Ani mistrovství republiky by nebylo od věci. Když se dnes mohou rozdávat mistrovské tituly v házení holínkou, proč ne ve stolní hře,“ dodala paní Drahoslava s humorem.