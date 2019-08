Havlíčkův Brod – Celkovou rekonstrukcí prochází nyní hlavní příjezdová komunikace do areálu nemocnice Havlíčkův Brod. „Stavební práce provádí firma Chládek a Tintěra.

Rekonstrukci vjezdu do areálu nemocnice provádí firma Chládek a Tintěra a.s. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

„Po celou dobu rekonstrukce je hlavní vjezd do areálu nemocnice uzavřen a jsou v provozu vjezdy z ulice Havlíčkova a Husova. Proto by měli návštěvníci nemocnice nyní, pokud je to možné, využívat hlavní nemocniční parkoviště na Rozkošské ulici a do areálu vjížděli skutečně pouze v nutných případech,“ vzkázala mluvčí nemocnice Petra Černo. V prvních dnech zahájení prací v prostoru vjezdové závory stál k tomu určený pracovník, který navigoval návštěvníky a koordinoval situaci. „Cílem projektu je rekonstrukce hlavní části nemocniční komunikace a chodníku v nemocnici včetně instalace nového parkovacího systému. Nový parkovací systém přinese lepší koordinaci dopravní situace,“ upřesnila mluvčí nemocnice.