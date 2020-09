Nejvíc se však do školních lavic těšili prvňáčci. Na dotaz ředitele pelhřimovské školy Pavla Rafaje, kdo se těšil tak, že nemohl ani dospat, totiž odpověděly zvednutím ruku snad všechny děti v první třídě. „Do školy jsem se, i přes takové smíšené pocity, těšil a zjistil jsem, že se těšily i děti, takže z toho mám velkou radost,“ řekl Pavel Rafaj.

S optimismem zamířily v úterý na Základní školu Krásovy domky i Natálka Chobotská a Zuzka Prokopová, které přes sklo hlavních dveří vyhlížely svou kamarádku, aby do čtvrté třídy vykročily společně. „Prázdniny jsem si užila. Do školy už jsem se ale těšila, nejvíc určitě na kamarády,“ dodala Zuzka Prokopová.

Jak rodiče, tak děti přicházeli do školy bez roušek. „Dneska jsme žádný speciální režim ani povinnost mít roušky nezaváděli. Na dveře ale umístíme takovou pozitivní výzvu, kde poděkujeme cizím osobám, které budou do školy vstupovat, že mají nos a ústa zakrytá rouškou,“ poznamenal ředitel školy.

Dodal také, že ve škole se teď řídí podle připraveného manuálu. „Jedná se o dodržování přísnější hygieny. Prostory školy budeme tedy uklízet častěji, děti by si měly také častěji mít ruce a neměly by se shromažďovat v některých prostorách, abychom předcházeli eventuálnímu vzniku nějaké epidemie,“ sdělil Rafaj.

Děti se nesmí ničeho dotknout

Na přísnější hygienu budou dbát i ve školních jídelnách. „Děti se v podstatě nesmí ničeho dotknout. Dostanou tedy pití, jídlo a příbory na tácku, který si odnesou na místo. Jakmile se po nich stůl uvolní, tak ho personál hned utře,“ informoval Rafaj.

Za rozhodnutí, že roušky ve školách nejsou povinné, je rád i Matyáš Mastík, který v úterý ráno vyrazil do školy, v doprovodu svých rodičů, poprvé. „Jelikož tu máme ještě staršího syna, tak víme, že roušky mít nemusíme. Já doufám, že roušky ani povinné nebudou, protože mladší syn mi ráno řekl, že jí nechce,“ usmála se Jana Mastíková.

Svého syna vyprovodila do školy, konkrétně do druhé třídy, i maminka Lenka Dvořáková. „Během prázdnin jsme se snažili číst, počítat a trochu si to učení zopakovat, aby to pro syna nebyl takový šok. Doufám ale, že se do toho rychle vpraví, protože učení mu velké problémy nedělalo,“ přemítala Dvořáková.

Na pelhřimovské základní škole jsou připraveni i na variantu, která v loňském školním roce nastala pravděpodobně na všech školách. „V případě, že bude chybět víc než polovina třídy, tak tam budeme muset začít učit distančně, byť tam nebude žádný pozitivní případ. Možný přechod na distanční výuku už máme v podstatě připravený. Prvky, které jsme se naučili v distanční výuce, budeme navíc zařazovat i do normální výuky, aby na to byly děti zvyklé. Dostanou například nějaký úkol, který budou muset vypracovat na dálku a poslat ho přes počítač,“ prozradil Rafaj.