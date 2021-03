Do pavlovské záchranné stanice se sojka dostala jen pár dnů před Vánocemi. „Nedaleko Přímělkova u Humpolce ji srazilo auto. Nebyla schopná pohybu. Pouze ležela a byla apatická,“ vzpomíná ředitel stanice Zbyšek Karafiát.

Převezli ji proto ve vážném stavu k veterináři. „Ten jí dal antibiotika, která poměrně rychle zabrala. My jsme ji pak nějaký čas ručně krmili,“ vypráví Karafiát.

Rekonvalescence sojky trvala delší čas. „Obecně jde o to, že ptáci, které srazí auto, mají velmi často pohmožděnou páteř. S tím souvisí i otok. Ten většinou do dvou tří dnů opadá a ptáci začínají rehabilitovat, ale u sojky to trvalo déle - zhruba týden,“ vysvětluje Karafiát.

Na její vypuštění proto nepospíchali. „Vzhledem k mrazivému počasí jsme to nechtěli uchvátat. Postupně se moc hezky rozlétala ve voliéře a zpět do volné přírody jsme ji pustili až nyní s příchodem vyšších teplot,“ uvádí Karafiát.

Od začátku roku se do Pavlova dostalo už pětašedesát ptáků. „Šlo například o káně lesní, poštolku obecnou, krahujce obecného, sovu pálenou, labuť velkou, čížka lesního, žlunu zelenou, volavku bílou nebo třeba krkavce velkého,“ vyjmenovává na závěr Karafiát.