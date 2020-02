O rekonstrukci náměstí se v Přibyslavi mluví už několik let. Zhruba před třemi lety přešla radnice od slov k činům. Zahájila uzavřenou soutěž. Oslovila architektonické kanceláře s žádostí, zda by zpracovaly úvodní předběžnou studii na novou podobu náměstí. Zájem měly pouze dvě. Radní vybrali návrh, který se jim líbil nejvíc. Autorem je kancelář Santis ze Žďáru nad Sázavou.

„Snažil jsem se, aby náměstí žilo, aby nechyběla zeleň, ale také jsem chtěl zachovat jeho originální podobu. Tvar podkovy, který se objevuje u středověkých hornických měst,“ shrnul základní body vítězného projektu jeho autor architekt Martin Zezula. Právě způsob výběru autora předběžné studie některé obyvatele Přibyslavi popuzuje.

Pseudosoutěž a sebevražda

„Je to architektonická pseudosoutěž a sebevražda,“ prohlásil Petr Málek, který se v Přibyslavi angažuje například v místním hnutí Milion chvilek. Podle Miloslava Jana Šneka, je náměstí srdce města a radnice si dělá, co chce. Podle zastupitelky Lucie Orgoníkové (ČSSD) porušilo město Přibyslav při vyhlášení soutěže regule České komory architektů. „Takže soutěž není regulérní,“ prohlásila Orgoníková.

Stejný názor má i Dana Rybková právníčka České komory architektů. „Česká komora architektů nebyla oslovena, takže nemůže dát soutěži potvrzení regulérnosti. I kdyby komora oslovena byla, měla by výhrady, protože soutěž nesplňuje podmínky soutěžního řádu ČKA,“ vyjádřila se Rybková. Jak dodala, proto se do soutěže přihlásily jen dvě kanceláře, protože ostatní architekti se nechtěli dostat do sporu s komorou.

Naopak ředitel hudební školy Jindřich Macek proti soutěži ani nové podobě náměstí nic nemá. „S návrhem jsem spokojený. Jen bych si přál, aby na náměstí zůstala zeleň a stromy před hudební školou, kde pořádáme koncerty," podotkl Macek.

Nechtěli skončit jako Velké Meziříčí

Podle starosty Martina Kamaráda (ODS) není město vázáno žádnými stanovami České komory architektů, navíc se radnice chtěla tradiční soutěži vyhnout. „Nechtěli jsme skončit jako ve Velkém Meziříčí. Tam kdysi vyhlásili architektonickou soutěž na novou podobu náměstí. Nejlepší návrh, který z ní vyšel se nikomu nelíbil. Spory o náměstí vyústily v referendum a v rezignaci starosty Radovana Necida. Náměstí ve Velkém Meziříčí novou podobu nemá a zatím se na tom nic nezměnilo,“ vysvětlil starosta Kamarád, proč se radní v Přibyslavi dali jinou cestou.

„Chtěli jsme mít celou akci od začátku pod kontrolou. Neradi bychom aby vyhrálo něco, co se nebude nikomu líbit a hlavně aby architekti nenavrhli něco, co nebude možné uskutečnit," zdůraznil starosta. O budoucí podobě náměstí je totiž podle starosty stále možné diskutovat. Město bude respektovat připomínky lidí,co na náměstí a v jeho okolí žijí nebo jim není vzhled náměstí lhostejný.

Náměstí v Přibyslavi má nejen zvláštní tvar, ale vedou tady dvě rušné silnice, je tu autobusové nádraží a pod asfaltem staré rozvody vody, plynu, elektřiny a stará kanalizace. Také parkoviště je potřeba zachovat. Výdaje na modernizaci náměstí v Přibyslavi odhaduje radnice asi na sto milionů korun.Teprve na základě veřejné debaty a požadavků správců inženýrských sítí společně s dopravci, vznikne v polovině letošního roku konečná studie. Příští rok bude následovat projekt projekt a stavební povolení. Stavět by se bude po etapách od roku 2022.