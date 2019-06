Lidé si mohou jahody natrhat buď sami, nebo si koupit už natrhané. Varianta samosběru je ale samozřejmě levnější. „U samosběru je cena za kilo jahod padesát korun a u natrhaných pak pětasedmdesát,“ vyčíslil Šantrůček.

Letošní počasí nahrává množství oblíbeného ovoce. „Jahod je letos více. Loni bylo sucho, takže úroda byla menší. Sice nám mrazíky pár květů poničily, ale většinu jsme zachránili netkanou textilií,“ řekl farmář. Zájem o jahody ze strany zákazníků je srovnatelný s předchozími lety. „Když je pěkně, tak přijde více než stovka lidí,“ přiblížil Šantrůček.

Celkem mohou sbírat na třech polích, které mají dohromady šest hektarů. „Letos máme o jedno políčko víc, abychom to mohli lépe střídat,“ prozradil Šantrůček a dodal, že se sbírá denně od osmi hodin ráno do šesti do večera.

Kromě jahod, které prodávají už devatenáctým rokem, ale farmáři z České Bělé nabízí i med a zeleninu. „Vozíme čerstvou zeleninu od českých farmářů z Polabí. O tu je také velký zájem,“ uzavřel Šantrůček.