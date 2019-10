Prostoru před ledečskou radnicí od čtvrtka 3. října dominuje velká fotografie Mistra, u které hoří téměř stovka svíček. „S tímto nápadem jsme přišli my jako vedení města. Instalovali jsme tam fotografii, dali jsme tam květinu a zapálili svíčku. Od té doby jich tam přibylo minimálně dalších osmdesát. Denně na toto pietní místo někdo přijde,“ sdělil starosta Ledče nad Sázavou Zdeněk Tůma.

Uctít památku Karla Gotta mohou Jeníkovští až do neděle 13. října. Poté, jak sdělil starosta, na tom samém místě bude možné vzpomenout na divadelní a filmovou herečku a signatářku Charty 77 Vlastu Chramostovou.Zavzpomínat mohou lidé i v Golčově Jeníkově, kde pietní místo vzniklo o týden později na přání místních. Svíčku nebo květinu tady mohou lidé položit u kašny na náměstí. „S nápadem připojit se k pietním místům přišla naše paní místostarostka, kterou o to požádali občané. První svíčku a květinu jsme tam položili my a dále to záleží na občanech,“ řekl starosta Jeníkova Pavel Kopecký.

Ne všude se ale vytvoření pietních míst chopili radní. Například ve Světlé nad Sázavou improvizované pietní místečko udělali samotní občané. Fotografii Karla Gotta tady doplňuje nápis „Sbohem, Mistře“ a ani ve Světlé nechybí svíčky a květiny.

Zavzpomínejte na jedinečného Karla Gotta



Posílejte nám fotografie související s pohřbem Karla Gotta. Jak na něj vzpomínáte, jdete se s ním rozloučit přímo do Prahy? Nebo zapálíte svíčku ve vašem městě?



Zašlete nám vaše snímky na adresu redakce.havlickobrodsky@denik.cz a pomozte vytvořit speciální pietní galerii, skrze kterou vzdáme hold zesnulé legendě české hudby.