Na malý výlet je nejlepší vyrazit v podvečer. „Rozsvěcejí se totiž světla veřejného osvětlení a s ním i sváteční výzdoba. Od půl čtvrté do devíti večer se navíc pravidelně každou půlhodinu z ostrůvku v parku ozvou tóny hudby,“ uvedla za organizátory akce ředitelka KyTICe Jana Kupčíková.

Zdroj: Archiv DeníkuVychází se od tamní radnice přes most až do parku. „A pak po hrázi přejdete osvětlený Andělský můstek a vydejte se parkem dolů k zámku. Po cestičce kolem sněhových koulí až k Růžovému altánu,“ vyzvala Kupčíková s tím, že dále trasa pokračuje po železné lávce do Nádražní ulice, kolem kina zpět na náměstí. „Cestu navíc stráží světelní andělé,“ dodala.

Bez povšimnutí by neměla zůstat ani světelská dominanta – kostel svatého Václava. „Každou neděli bude otevřený pro veřejnost otevřen od patnácti do osmnácti hodin. Zejména děti se tam mohou těšit na betlém, ve kterém každý týden něco přibude,“ prozradila Kupčíková.