Strážná ulice je z poloviny jednosměrná, ale značně dopravně vytížená. Jezdí tudy nejen místní obyvatelé, neboť Strážná ulice i její okolí je hustě obydleno, ale například i zaměstnanci brodského Pleasu. Zkracují si tudy cestu i cizí řidiči jedoucí od Jihlavy.

Silnice byla ve velmi špatném stavu. To, že se bude opravovat se dalo čekat, protože v létě prošly rekonstrukcí dvě sousední ulice Waldhauserova a Sekaninova. Ovšem termín oprav, ten se místním už moc nelíbí. Uzavírka začala v listopadu a bude trvat do 31. července 2020, což hlavně pro místní obyvatele znamená, že autem se domů dlouho nedostanou. „Moc tomu nerozumím, ale říkám si, že je zvláštní začínat práce před zimou a skončit příští rok v létě. Navíc tady není vůbec žádná objízdná trasa, takže hlavně pro cizí řidiče to bude šok,“ vrtí hlavou profesionální řidič Josef Kubát, který tudy často jezdí.

Investorem stavby je město Havlíčkův Brod. Podle místostarosty Libora Honzárka (TOP 09) se bude moci v ulici pracovat ještě poměrně dlouho s ohledem na nezvykle teplé počasí. Vedení města chce práce ve Strážné ulici skončit co nejdřív to bude možné. „Příští rok je v plánu náročná rekonstrukce Dolní a Žižkovy ulice,“ podotkl místostarosta. Podle informací Deníku z uzavírky žádnou velkou radost nemá ani vedení firmy Pleas.

Žádná objížďka

Co ale řidiče při vjezdu do této lokality překvapí, je fakt že tu není prakticky žádná objížďka. Se Strážnou ulicí sousedí ulice Nad Tratí, ale ta je jednosměrná a navíc úzká. „Kdo to tady nezná, pořádně se zapotí, protože hlavně místní vědí, že jediná možnost je vjet na Lidickou ulici. Kdo chce jet do Kauflandu, musí jet přes centrum Brodu,“ vysvětluje Kubát. Podle jeho názoru by bylo ideální, kdyby se v ulici Nad Tratí změnilo značení a jednosměrka se dočasně zrušila, ale to prý nepůjde.

Podle vedoucího odboru dopravy města Havlíčkův Brod Martina Stehna je ulice Nad Tratí moc úzká, problematická, navíc je tu mateřská školka.

Opravy Strážné ulice omezí i městskou hromadnou dopravu. Na třech zastávkách Střední zemědělská škola, OSBD a Strážná autobusy MHD stavět nebudou.

„Spoje linky číslo 5 zajedou na zastávku MHD Nový Svět dle jízdního řádu, zde se otočí a na Dopravní terminál se vrátí ulicí Průmyslová a Havířská,“ informoval o změnách cestující vedoucí MHD Lubomír Hepner.

Při rekonstrukci Strážné ulice se stejně jako v ulicích Sekaninova a Waldhauserova opraví inženýrské sítě a vymění rozbitý povrch.

Po opravě se podle místostarosty Honzárka nic nezmění část ulice bude jednosměrná jako dosud s parkovacími místy v polovině vozovky.