V Havlíčkově Brodě bude mikrojesle provozovat Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. v Horní ulici které sídlí v budově Českého svazu žen. K dispozici dostaly mikrojesle celé jedno patro. „Pro velký zájem o místa v jeslích musela být zřízena výběrová komise složená se zástupců poradenského centra a města Havlíčkův Brod. Přednost dostaly děti s bydlištěm v Havlíčkově Brodě a jeho místních částech a ty, které potřebovaly péči pět dní v týdnu, protože oba rodiče pracují. Odmítnutí žadatelé mohou být zařazeni jako náhradníci a využít místo v mikrojeslích v případě nepřítomnosti některého z vybraných dětí, které se nedostaví třeba z důvodu dovolené, nebo nemoci. Nebo v případě, že vybrané dítě začne navštěvovat jiné zařízení, nebo nebude již splňovat podmínky přijetí,“ informovala projektová manažerka Ilona Heijting.

Provoz mikrojeslí bude zajištěn 5 dní v týdnu minimálně 8 hodin denně. Jak bude dítě do mikrojeslí docházet záleží podle projektové manažerky na dohodě mezi rodičem a provozovatelem mikrojeslí. Je možné využít možnosti takzvaného sdíleného místa, kdy například jedno dítě navštěvuje mikrojesle dopoledne a druhé odpoledne.

„Maminky řeší, jak se po porodu vrátit zpět do práce. Nemohou si dovolit být tři roky na mateřské, ale o jejich malé děti se nemá kdo postarat. Mikrojesle v Havlíčkově Brodě chyběly," konstatovala při slavnostním otevření mikrojeslí ve čtvrtek 29. srpna Darja Čapková z Family Pointu.

Podle místostarosty Havlíčkova Brodu Vladimíra Slávky (ANO) radnice mikrojeslím fandí a podpořila jejich činnost částkou 10 tisíc korun.

„Mikrojesle jsou veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let. V kolektivu jsou maximálně čtyři děti. V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě. Děti mají na starost profesionální chůvy. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte,“ vysvětlila poslání mikrojeslí Ilona Heijting. Že bude o děti pečováno po všech stránkách, svědčí skutečnost, že za nimi bude pravidelně docházet například bývalá učitelka Jaroslava Kotasová v roli profesionální babičky jejímž úkolem bude i čtení pohádek.

Mikrojesle jsou pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí financovaný z Evropských zdrojů. „Pro rodiče, kteří využívají mikrojesle k tomu, aby mohli chodit do práce, je tato služba zdarma, to je hlavní podmínka," zdůraznila projektová manažerka. Kapacitu mikrojeslí zvýšit nelze, ale pokud se projekt osvědčí, neměl by být podle projektové manažerky problém otevřít ještě několik podobných zařízení ve městě a okolí.

V Havlíčkově Brodě byly kdysi klasické jesle. Pod hlavičkou města fungovaly do poloviny roku 2005. Pak byly zrušeny. Radnice je už neobnovila. Jesle jsou dnes jen v Chotěboři a Jihlavě.