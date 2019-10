Expozice začala ve čtvrtek 24. října a skončila v sobotu. Návštěvníci si mohli prohlédnout pomůcky, s nimiž včelaři pracují, mnohé vpravdě historické, seznámit se začátky včelařství v Čechách a nahlédnout do skutečného včelího úlu. „Náš spolek patří k nejstarším a největším v okrese. Byl založen roku 1901, máme 180 členů. Věkový průměr je 56 let. Dětský kroužek nemáme, ale mezi naše členy patří i dorost a děti, které se učí včelařství od rodičů,“ sdělil Jaromír Sobotka jednatel včelařského spolku Chotěboř.

Jak zdůraznil, Dny medu se konají už podruhé, ale rozhodně ne jen proto, aby se spolek zviditelnil. „Chceme dětem, ale i některým dospělým vysvětlit jak důležité jsou včely v našem životě a co by čekalo přírodu, kdyby včely zmizely. Samozřejmě pro děti máme i doprovodný program. Například zdobení medových perníčků, pro dospělé ochutnávku medoviny,“ sdělil Sobotka. Letošní rok plný sucha včelařům moc nepřál. Podle Sobotky dělal včelařům starost takzvaně rychletuhnoucí med, který se špatně stáčí a včelám dělá problémy. Jinak se včelařům podle Sobotky nedaří až tak nejhůř. Medu je poměrně dost, kvalita medu se liší kraj od kraje a rovněž tak cena. „Cenu musíme my včelaři přizpůsobit místním podmínkám. Co se týče kupní síly a výdělků,“ podotkl Sobotka. On sám vlastní 30 včelstev a včelaření se začal učit ze zájmu.