Více než 40 zdatných kuchařek, ale i kuchtíků, představilo odborné i laické porotě téměř množství specialit ze sladké i slané kuchyně. Hlavním tématem byly rolády.

Soutěž pořádal, jako tradičně, Svatokžížský klub Gurmán, sbor dobrovolných hasičů a osadní výbor. „Gurmán je spolek milovníků dobrého jídla a dobré pohody. První ročník byl věnovaný štrůdlům, další bábovkám, pak následovaly pomazánky. Kynuté speciality, sladké i slané a dneska jsou to rolády," upřesnila za pořadatele Drahoslava Hepnerová.

Bylo vidět, že si amatérští kuchtíci dali záležet. Stoly v obecní knihovně se prohýbaly pod desítkami specialit, tak nápaditých a upravených, že by se za ně nemuseli stydět ani zkušení odborníci. Návštěvníci jen žasli, z čeho se dá připravit roláda. Do soutěže se zájemci hlásili již 14 dnů předem. Naprostou většinu letošních soutěžících tvořily ženy, odvážní muži byli jen dva. Nejmladší soutěžící čtyřletý Vojtěch Šereda připravil roládu z palačinek, nejstarší účastnice Zdeňka Krejčová které táhne na osmdesátku se blýskla cukrářským skvostem. Pekli nejen amatérští kuchtíci z Havlíčkobrodska, ale přijeli i soutěžící z Humpolce.

„Já pekla poschoďovou sladkou roládu podle kuchařky, je to moje premiéra,“ prozradila jedna ze soutěžících Zdeňka Hepnerová.

„Hotové speciality hodnotí dvě poroty. Jedna laická. Tu tvoří v podstatě každý, kdo přijde a ochutná. Soutěž je anonymní, každý ochutnavač dostane do ruky lístek, na který napíše číslo té ňamky, která mu nejvíc chutnala," popsala základní pravidla soutěže Drahoslava Hepnerová, s tím, že dobroty pak hodnotí ještě odborná porota. Tu tvoří pouze a jedině muži.

„Muži ze Svatého Kříže si to vymohli. jak říkají, muži mají vytříbenější chuťové buňky, tím i lepší odhad," vysvětlila Hepnerová. Například dva porotci Jan Schwarz a Pavel Kerber přiznali, že porota má skutečně těžkou práci. Sousta musejí zapíjet vodou aby se chutě nepomíchaly a doma už jistě večeřet nebudou. „Hodnotíme chuť, vzhled, vůni, ale také dobrý nápad. Body dáváme od nuly do desítky,“ prozradil bodovací systém Jan Schwarz.

Ze soutěžních specialit laická porota společně s odbornou vybrali ty nejlepší, kteří měli šanci na hodnotné ceny. Podle Drahoslavy Hepnerové mají tato kuchařská setkání mnohem větší význam, než by se zdálo. Nejde jen o to, přijít, ochutnat, co kdo dobrého uvařil, ale přimět obyvatele Svatého Kříže aby se společně sešli, popovídali si a v dobré pohodě upevnili sousedské vztahy. „Ne všude v každé obci je to pravidlem, aby lidé drželi pohromadě," konstatovala Hepnerová a litovala, že loni skončila podobná kuchařská soutěž v Přibyslavi. „Jezdili jsme tam rádi,“ posteskla si Hepnerová. Přibyslavskou kuchařskou soutěž zrušili pořadatelé kvůli nenávistným komentářům na sociálních sítích.