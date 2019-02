Budova už získává jasnější obrysy, což potvrdil i místostarosta Světlé Josef Hnik. „Plán je plněný na sto procent a jede se podle projektu. Nikde nejsou žádné problémy, takže snad nehrozí ani nějaké zdržení,“ pochvaloval si Hnik.

Hotovo by mělo být koncem září. „Prvního října plánujeme zahájit tříměsíční zkušební provoz. Už teď ale připravujeme nabídky a vyzýváme oddíly, aby nám řekly, kolik budou potřebovat zarezervovat hodin. To bude takové přípravné období, kdy se hala bude postupně obsazovat a budou se objevovat zájemci o akce do příštího roku,“ prozradil Hnik.

Hala bude víceúčelová pro velké množství sportů. „Seznam sportů, pro které tu budou připravená hřiště, je docela rozsáhlý, tak je dost možné, že se ozvou i z jiných měst v okolí. My ve Světlé máme celkem čtrnáct sportů, z nichž většina může prostory využívat,“ zamyslel se Hnik.

V budoucnu by do Světlé mohly jezdit trénovat i sportovní kluby z okolí. „Z našich oddílů tam mohou trénovat například florbalisté, fotbalisté, tenisté, hokejisté tam mohou mít suchou přípravu. U nás není třeba házená, ta je v Ledči a v Brodě, tak k nám mohou jezdit i na nějaké zápasy, tréninky a podobně. Nebráníme se ničemu, naopak se budeme snažit sporty u nás pozvednout,“ pověděl Hnik.

S největší pravděpodobností bude Světlá v budoucnu hostit i významné soutěže. „Bude to jedna z nejlepších hal v Kraji Vysočina a bude na úrovni ligových soutěží, tak je to dost možné,“ potvrdil Hnik. „Bude to přínosné i pro naše občany, protože uvidí soutěže, které tady doteď neměli možnost vídat,“ dodal.

Navštěvovat by ji mohli i školáci z místních škol. „Využívat ji samozřejmě mohou i školy během hodin tělocviků. Ve školách je to maličké a nevyhovující, tak tady mohou sportovat komfortně a na vyšší úrovni,“ líčil místostarosta.

Na své si přijdou i diváci. „Pro ně tam bude docela velký prostor, konkrétně zhruba tři sta sedadel. Navíc nebude chybět ani pěkné zázemí pro sportovce a velký prostor kolem jednotlivých hřišť. Není to zkrátka jen halička pro obyčejné trénování, ale hala pro sporty vyšší úrovně,“ vyzdvihl Hnik.