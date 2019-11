„V naší společnosti máme projekt Společenská zodpovědnost, v rámci kterého musí každá prodejna uspořádat nějakou charitativní akci. Je jedno, jestli půjdou sbírat odpadky do přírody nebo k dětem či právě k seniorům jako my,“ vysvětlil vedoucí jihlavské prodejny Michal Mišta.

Tentokrát proto padla volba na zkrášlovací procedury pro seniory. „Jelikož v domově působí kadeřnice a pedikérka, tak mě napadlo využít jejich služby. Složilo se na ně celkem třicet zaměstnanců jihlavské Billy,“ přiblížil Mišta.

Dohromady mezi sebou vybrali čtyři a půl tisíce. „S tím, že nám dva tisíce přispěli ještě kamarádi Jaroslav Holcman a Roman Zeman z jedné brodské firmy. Každý mohl dát kolik chtěl, na částce nezáleželo,“ podotkl Mišta.

Celé dopoledne se neslo nejen v duchu zkrášlování, ale i her a zábavy. „Povídali jsme si se seniory a pak sestřičky řekly, že si zahrajeme takzvanou šoulanou. Bylo to pěkné a myslím, že jsme si to všichni moc užili. Ostatně právě o to tady jde a já jsem rád, že jim můžeme takto pomoci,“ usmál se Mišta.

„Zaměstnanci Billy udělali radost našim klientům nejen v pobytových službách, ale i v denním stacionáři, kam dochází lidé z domácího prostředí. Reakce na tuto akci byly skvělé a upřímné a já jim za to tímto velice děkuji,“ poděkovala ředitelka organizace Magdalena Kufrová.

Jihlavská parta není v domově žádným nováčkem. „S domovem spolupracuji už zhruba sedm let. Už jsme společně se seniory byli například na fotbale, v zoologické zahradě nebo jsme opékali špekáčky a poseděli u táboráku,“ zavzpomínal Mišta.

A jak se vlastně jihlavští prodavači dostali do Brodu? „Protože tady bydlím a dříve jsem i pracoval na havlíčkobrodské pobočce. Už tehdy jsem dělal Společenskou zodpovědnost s tímto domovem pro seniory, takže jsem se v tom rozhodl pokračovat i po přeřazení do Jihlavy,“ odpověděl Mišta.