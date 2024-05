Nové vozy potřebují nové moderní zázemí pro údržbu. České dráhy proto postaví v Havlíčkově Brodě novou servisní halu pro vlaky.

Servisní hala v Plzni. Foto: poskytly České dráhy

Se stavbou nové haly pro údržbu vlaků chtějí České dráhy začít ještě letos. Hala má být dvojkolejná a dlouhá bezmála sedmdesát metrů. Kompletně hotová bude do dvou let. „Budeme stále méně pracovat s jednotlivými vozy, pro které jsme mohli použít původní haly nebo rotundy. Nyní budeme potřebovat více dlouhých průjezdných hal, ve kterých uděláme servisní prohlídky i větší opravy najednou na celé několikavozové jednotce,“ vysvětlil Michal Kraus, náměstek generálního ředitele Českých drah pro servis.

České dráhy plánují do roku 2031 investovat do rozvoje servisního zázemí přes 12 miliard korun. Více než 6 miliard půjde právě na stavby nových opravárenských hal a do zásadních rekonstrukcí stávajících objektů. „Chystá se výstavba čtyř úplně nových hal údržby a dalších šest hal se rozšíří a zmodernizuje,“ popsal mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Kromě Havlíčkova Brodu se nové haly nebo velké rekonstrukce stávajícího zázemí dočkají například v Chebu, Českých Budějovicích, Praze, Hradci Králové, České Třebové, Šumperku nebo v Olomouci.

Zbrusu novou myčku vlaků zprovoznily České dráhy na nádraží v Havlíčkově Brodě v loňském roce. Deník o tom informoval.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Nejdelší novou průjezdnou halu pro údržbu dálkových vlaků postaví České dráhy v Praze. „Bude mít přibližně 400 metrů, ve kterých bude zajištěna komplexní údržba celé jednotky najednou bez nutnosti jejího rozpojování,“ doplnil mluvčí Šťáhlavský.

Dráhy v současnosti provozují zhruba dva tisíce hnacích vozidel a téměř 1 800 osobních vozů.