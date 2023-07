Stačí vložit velké prádlo do pračky. Dobře zavřít dvířka a na terminálu zvolit prací program. Prací prášek je v ceně praní, automat ho přidává společně s vodou. Dvířka se automaticky zamknou. Vypráno je zhruba do hodiny. Podobně je to se sušením.

Unikátní prádelna: lidé v Chotěboři si perou přímo na ulici, podívejte se

Podle Radky Měsíčkové je potěšující, že si může prádlo hned usušit a domů jede s hotovým čistým a voňavým. „A ještě jedna výhoda. Na mobilu poznám, jak dlouho bude prací cyklus trvat. Když mám vypráno, přijde mi na mobil SMS zpráva,“ dodává. Za vyprání může Radka Měsíčková platit kartou nebo v hotovosti. Malá pračka vypere jednu várku prádla za dvě stovky, velká vyjde na tři. Nejkratší čas sušení je za padesát korun. „Já volím třicet minut, takže dám do automatu stovku,“ ukazuje paní Radka.

Není sama, kdo rád pere v obří pračce. „Když jsem začala prát, přijely dvě paní a když viděly, že je obsazeno, prý přijdou později,“ dodává.

Podívejte se na video, jak pere kiosek v Chotěboři:

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Prací kiosek je v Chotěboři už rok. Umístila ho sem společnost Best series, která prací automaty provozuje. „Náš cílový zákazník je někdo, kdo potřebuje vyprat velké prádlo. Deky, peřiny, spacáky. Věci, které se mu doma do pračky nevejdou nebo je tam prát nechce. Prací automat vyhoví i provozovatelům menších penzionů,“ řekl za společnost Best series Jan Holý v době, kdy prací kiosek do Chotěboře instaloval.

Bezpečnost automatu hlídá kamera. „Prádelna v Chotěboři je na Vysočině zatím jediná, ale plánujeme, že budou i na dalších místech kraje“ slíbil tehdy Deníku.

Ideální umístění pro ně je prý u nákupních center. Best series úzce spolupracuje s Teskem a Kauflandem. Zanedlouho by u každého takového obchodu mohl neobvyklý automat stát. Na Vysočině zřejmě zůstane obří pračka jediná. „Jsem spokojený, o pračku je zájem,“ odpověděl Holý na aktuální dotaz Deníku, kolik lidí stihlo už pračku v Chotěboři použít. Rozmnožit počty pracích kiosků na Vysočině se ale prý zatím nechystá. „V současné době se orientujeme hodně na Polsko, kde má náš projekt velký potenciál,“ dodal s tím, že kromě Chotěboře je nejbližší veřejná prádelna už jen v Chrudimi nebo ve Vlašimi.

Provozovateli pracích kiosků paradoxně před časem prospěl covid. Zatímco velké kamenné prádelny zavíraly, automatů se to netýkalo. Stojí na čerstvém vzduchu a větší počet lidí se u nich nepotkává.

Veřejná prádelna Chotěboř



Otevřeno nonstop, vhodné pro objemné prádlo

Prací cyklus 30 až 45 minut

Za jeden cyklus malá pračka 200 korun

Za jeden cyklus velká pračka 300 korun

Sušení podle času půl hodiny 100 korun

Prací prostředek dávkován automaticky v ceně

Před koncem praní SMS zpráva

Pračka se denně dezinfikuje

provozovatel Best series s.r. o.



Aktuálně v Česku 44 prádelen



K datu 12. července 2023 ve všech prádelnách uskutečněno 80 226 vyprání

K datu 12. července 2023 ve všech prádelnách vypráno 962 712 kilo prádla