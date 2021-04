Obyvatelé Jeníkova a jeho místních částí dostanou opět možnost, jak využít peníze z městského rozpočtu ke zlepšení prostředí ve své ulici nebo své obci. Letos se sešlo skoro dvacet nápadů. „Návrhy mohli zájemci podávat během února. Letos máme na projekt Tvoříme GJ z rozpočtu města vyhrazeno 800 tisíc. Z toho 600 tisíc je pro město a 200 tisíc pro místní části,“ upřesnil místostarosta Jiří Brož. Jak dodal, měli radní obavy jaký bude letos o projekt zájem. „Ukázalo se, že obavy jsou zbytečné. Máme krásný počet 18 návrhů, z toho 13 pro město a 5 pro místní části, „dodal Brož. V současné době radní projekty kontrolují, pak s nimi seznámí obyvatele Jeníkova, kteří mohou o nejlepších projektech hlasovat.

Za zajímavý počin považují tento projekt jeníkovské radnice třeba obyvatelé nedaleké obce Stupárovice. „My jsme využili projekt na oživení centra vesnice. Obecního rybníku a jeho okolí, návsi, vylepšení hasičské klubovny a hospody,“ informoval za Okrašlovací spolek Stupárovice František Dvořák.

Takzvané participativní rozpočty, přišly do módy už předloni. „Díky nim mohou obyvatelé měst sami navrhovat co by chtěli postavit a pořídit,“vysvětlil podstatu akce místostarosta Jeníkova Jiří Brož. Díky projektu Tvoříme GJ má město například novou naučnou stezku do Římovic.