Jitkov – Plynofikace obce nebo zajištění pitné vody. To jsou některá témata, která nejvíc zajímají obyvatele obce Jitkov na Havlíčkobrodsku. Svoje názory obyvatelé Jitkova vyjádřili v dotazníku, který rozeslal obecní úřad.

Ilustraní foto | Foto: archiv Deníku

Podle starosty obce Pavla Kubáta dotazník vyplnila zhruba polovina obyvatel Jitkova. Jak se ukázalo, víc než polovina obyvatel Jitkova by si přála plynofikaci. Podle starosty jsou hlavní problém vysoké finanční náklady. Obec si takovou investiční akci nemůže zaplatit sama. Plynofikace by se neobešla bez dotace, která by poté ovšem zavazovala případné zájemce o připojení aby plyn skutečně odebírali. Jednoduché není ani zajištění pitné vody.