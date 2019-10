Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod uložilo v září radním zabývat se přípravou vyhlášky, která používání pyrotechniky ve městě omezí. Podle zastupitelů za KSČM by ale na regulaci zábavní pyrotechniky stačili městští strážníci, další vyhláška není potřeba. Například v Chotěboři ty, kteří odpalují rachejtle jindy než o silvestrovských oslavách, stíhá už několik let městská policie a viníky posílá před přestupkovou komisi.

Pokud vyhláška regulující pyrotechniku a ohňostroje projde, zařadí se Brod po boku několika měst, která takové omezení prosadily. „V případě zábavní pyrotechniky je prokázaný její negativní vliv na živé tvory,“ konstatoval předseda výboru, zastupitel a ochránce přírody Václav Hlaváč (Společně pro Brod).

Vyhláška by ve své nejtvrdší podobě zábavní pyrotechniku na území města zakázala plošně, v mírnějším znění by mohla povolit výjimky. „Ohňostroje jsou pro ptáky nepříjemné až traumatizující a mohou mít za následek i smrt,“ upozornil ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. Jak vysvětlil, ptáci vylekaní hlukem z ohňostrojů v panice prchají ze svého nocoviště a kvůli dezorientaci a tmě narážejí do překážek, jako jsou budovy, mosty, trolejové vedení a další. Tyto střety bývají smrtelné, ptáci jsou těžce zranění a popálení. Například v Praze už novoroční ohňostroj úplně zrušili. Stejně jako v Liberci a Brně.

Ohňostroje podle ekologů navíc zhoršují kvalitu ovzduší. V současné době ohňostroje plošně zakázalo na Vysočině Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí. V Havlíčkově Brodě se koná jen jeden ohňostroj v rámci velké výstavy Zahrada. Ohňostroj na závěr adventních trhů je s otazníkem. Trhy totiž změnily provozovatele. Město Havlíčkův Brod ohňostroje nepořádá. Používání pyrotechniky není v Česku plošně zakázáno, výjimkou jsou národní parky. Ve městech a obcích tuto zábavu regulují vyhlášky.