Očkovací centrum v Brodě končí, poslední dávky proti covidu do konce měsíce

Očkovací centrum v Havlíčkově Brodě je v provozu jen do konce března. | Foto: Se souhlasem nemocnice.

/FOTO/ Pacienti, kteří se chtějí očkovat proti covidu, mají v Brodě šanci jen do konce března. Od prvního dubna je provoz zastaven, nlidé neměli o očkování zájem. "Od prvního dubna jsme zastavili provoz očkovacího centra v naší nemocnici,“ informovala Petra Černo, mluvčí nemocnice Havlíčkův Brod.

Jak Černo upřesnila, provoz centra je zastaven, protože pacienti nemají o očkování zájem. „V takovém případě není důvod provoz centra udržovat. Ovšem kdyby se situace změnila a objevila se nová vlna epidemie, jsme schopni očkování okamžitě obnovit,“ vysvětlila mluvčí. Od září 2022 loňského roku se mohli pacienti objednat do očkovacího centra v brodské nemocnici na posilující dávku upravenou vakcínou Comirnaty/Omicron BA.4-5 od společnosti Pfizer.

V současné době až do konce měsíce centrum očkuje pouze čtvrtky od sedmi do devíti hodin ráno bez registrace a od devíti do desíti dle registrace,“ upřesnila mluvčí Černo.

Očkovací centrum nemocnice Havlíčkův Brod je v budově onkologie ve druhém patře. Pro vstup slouží hlavní vchod od parku.