Tedy po 55. letech od ukončení základní devítileté školy jsme se sešli v restauraci „U Mnicha“ v blízkosti školy v sobotu 11. května. Vše potřebné zajistili tradičně Vilémovačky Jaroslava Dvořáková, Jana Dvořáková a Lída Jechová. K nim se přidali i další a donesli různé cukrovinky a pochutiny, takže bylo všeho dostatek. I obsluha restaurace se činila ke spokojenosti nás všech.

Tradičními účastníky jsou vždy naši učitelé, z nich pak nejčastějšími manželé Ludmila a Jiří Jindrovi z Nové Vsi u Chotěboře, kteří patřili po celé jejich působení ve Vilémově vždy k nejoblíbenějším. Ti také vedou svoji kroniku o všech setkáních a vždy ji sebou přivezou k nahlédnutí. Tentokrát přivezli také aktuální dort v podobě podkovy, na kterém jsou uvedena data, vztahující se k uvedenému výročí.

Mimo Jindrových si na nás udělali čas i paní učitelky Jaroslava Skopalová a Milada Kroutilová.

K naší třídě se připojují již několik let i žáci staršího ročníku, kterých už tolik není, a tak nás tu bylo ke třicítce.

Zahájení provedla tradičně exstarostka a spolužákyně Jaroslava Dvořáková, která předala i drobné dárky zmíněným učitelům a vyzvala všechny k uctění památky všech, kteří už mezi námi nemohou být. O to je větší škoda, že víme o některých žijících, kteří však tyto srazy ignorují.

My, co jsme tu byli, jsme si to užili a došlo i ke konci na hudbu, kdy zahrál ke zpěvu harmonikář pan Černík. A tak to bylo nakonec i s muzikou a hezkou tečkou závěrem.

Karel Novotný