Překladiště vznikne přímo uprostřed areálu, odkud slisovaný odpad pojede rovnou do spalovny. Nejdéle do konce měsíce bude mít město hotovou studii.

Překladiště odpadů v Havlíčkově Brodě



* Místo: areál Technických služeb města

* Výdaje: až sto milionů korun

* Projektová dokumentace: ještě letos za čtvrt milionu

* Termín přestavby: do pěti let

* Cíl: zbavit se ukládání komunálního odpadu na skládku

* Objem odpadu na překladišti: asi čtyřiadvacet tisíc tun za rok

* Postup: překladiště v centru areálu, dále nová kanalizace, odvodnění ploch, třídicí linka, nové dílny, garáže, ale také šatny a hygienické zázemí pro zaměstnance, nový plot

V překladišti se soustředí směsný komunální odpad a objemný odpad. „Tam dojde k drcení a lisování. Čímž se výrazně zmenší jeho objem. Překladiště poslouží nejen městu Havlíčkův Brod, ale také okolním městům a obcím,“ popsal systém překladiště místostarosta Zbyněk Stejskal. Jak upřesnil, už po roce 2030 nelze dle rozhodnutí Sněmovny bez problémů ukládat komunální odpad na skládky. „Už dnes se výrazně zvyšují poplatky za skládkování a ukládání odpadů pod zem se tak městům čím dál víc prodražuje,“ zdůraznil Stejskal.

Proto chce Brod odvážet odpad do spaloven. Podle Stejskala radnice jednala se spalovnou v Brně, nabídku má také od nově vzniklé spalovny v Opatovicích nad Labem. Jenže aby Brod mohl odpad do spalovny vozit, musí mít překladiště. Ukázalo se, že areál Technických služeb je kvůli tomu nutné přestavět. Základem je podle Stejskala nová kanalizace, zaměstnanci potřebují šatny a umývárny. Úplně se změní také dílny a garáže pro městské autobusy. V plánu je i nové oplocení celého areálu. „Jedná se o mimořádnou investici v řádu až sto milionů korun. Proto přestavbu areálu rozdělíme na etapy, podle toho, jak se nám podaří získat dotaci,“ upřesnil místostarosta.

Centrem nového sběrného dvora se stane právě překladiště, kde zaměstnanci technických služeb na zastřešené lince komunální odpad vytřídí, slisují, přeloží do kontejnerů a pak na kamiony.

Překladiště odpadů považuje za dobrý nápad například sportovec Ladislav Marek z Havlíčkova Brodu. „Jen by to chtělo ekologicky vylepšit a odpad místo kamiony vozit po železnici, což v Brodě bohužel nejde,“ poznamenal. Podle současného zastupitele Pavla Dubna je překladiště jediné řešení. „Nic jiného nám nezbude. Poplatky za skládkování pořád rostou. Na překladišti dostanou další lidé práci. Já proti rozhodně nejsem,“ prohlásil.

Podle místostarosty Stejskala odjede z Havlíčkova Brodu do spalovny asi desítka kamionů za týden, aby se odpad ve dvoře nehromadil. „Předpokládáme, že překladištěm projde asi čtyřiadvacet tisíc tun za rok,“ dodal místostarosta s tím, že svoz a služby překladiště chce Brod nabízet také okolním městům a obcím. „Tím nejen vyřešíme jejich problémy s odpady, ale pro Brod to znamená příjem do rozpočtu,“ zdůraznil Stejskal.

Konkrétní čas, kdy se začne s přestavbou areálu technických služeb, není zatím jasný. „Momentálně je ve zpracování projektová dokumentace,“ informoval Josef Beneš z vedení odboru rozvoje města. Podle místostarosty Stejskala za ni město zaplatí skoro čtvrt milionu, sto tisíc je dotace od Kraje Vysočina. Projektu se Brod dočká do konce letošního roku. „Dovedeme záměr ke stavebnímu povolení. Pak už je to věc zastupitelů,“ poznamenal místostarosta. Ti rozhodnou, jak při přestavbě postupovat. Nový areál technických služeb chce mít město tak do pěti let.

O překladištích odpadů v Kraji Vysočina se mluví už čtyři roky. V roce 2018 vytipovalo Sdružení obcí Vysočiny devět měst, která potřebují překladiště: Jihlava, Havlíčkův Brod, Petrůvky, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Pelhřimov, Humpolec, Telč a Bystřice nad Pernštejnem.