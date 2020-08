Nový objekt bude zcela samostatný a bude mít vlastní zdravotní středisko, kantýnu, kuchyň s jídelnou a několik terapeutických místností. „Dlouhodobě se potýkáme s problematikou drog, proto bychom zde chtěli zřídit i specializované oddíly pro léčbu drogově závislých,“ sdělila ředitelka světelské věznice Monika Myšičková. „Nebude to však jen pro ně,“ upozornila.

Další předností této budovy bude speciálně upravené návštěvnické centrum. „Bude to takové velké hrací hřiště z velké části věnované dětem. Většina odsouzených žen má nějaké potomky, takže myslíme i na ně. Děti žádnou trestnou činnost nespáchaly, za nic nemohou a my se jim snažíme pobyt zde maximálně zpříjemnit,“ řekla Myšočková.

Kromě toho se součástí věznice stane i domeček pro návštěvy nejmenších. „Budou s maminkami trávit čas zcela individuálně, v klidu a v téměř domácím prostředí. Myslím si, že je to správná cesta,“ přemítala Myšičková.

Nový pavilon vyjde na 169 milionů korun a pojme téměř dvě stě odsouzených. Bydlet budou po dvou až čtyřech. „Mnohým by se mohlo zdát, že to není moc, ale opak je pravdou. Teď jsou ubytované třeba po patnácti a v takovýchto celách často dochází k šikaně a pro odsouzené je to celkově náročnější,“ komentoval šéf Vězeňské služby Petr Dohnal.

Ve Světlé jsou cely nejčastěji pro osm odsouzených. „I to je však hodně. Mnohdy se sejdou ženy, které mají různé povahy a nálady a je to pak vztahově opravdu komplikované,“ přidala se Myšičková.

To potvrzují i samotné vězeňkyně, které se do nového už těší. „Ne každá odsouzená se dokáže sžít s ostatními a být tolerantní. Navíc najít si nějaké soukromí, třeba na četbu, je velice náročné. Tam bychom měly více prostoru, klidu a mohly bychom se posunovat nějak dál. Doufám, že se tam dostanu,“ svěřila se paní Jana, která si ve vězení odpykává šestiletý trest za podvod.

Plus vidí i v prostorech pro návštěvy. „I když jsme odsouzené, tak stále zůstáváme matkami. Na současných návštěvních místnostech sice jsou dětské koutky, ale jednotlivé návštěvy nelze oddělit. Navíc už jen to, že musí za mámou do věznice, je pro děti velmi stresující, takže změny v tomto ohledu vítám,“ dodala maminka, na kterou doma čeká dcera a syn.

Stavební dělníky čeká zhruba rok a půl práce. „Počítáme, že začátkem druhé poloviny příštího roku už budeme mít vše pod střechou. Koncem roku pak stavbu začneme připravovat na předání zákazníkovi,“ nastínil Jaroslav Kladiva, ředitel firmy PKS, která má stavbu na starosti.

Nová budova bude splňovat všechny mezinárodní standardy, které vyžaduje Evropská unie. „Umožní nám nejen ubytovat odsouzené, ale především s nimi lépe pracovat. Dnes už to není jen o tom, že někoho zavřeme za zdi věznice, počkáme, až uplyne doba, kterou stanoví soud, a následně ho propustíme,“ podotkl náměstek ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc.

„Není to investice do vězeňství, ale do celé společnosti. Musíme si uvědomit, že jednou odsouzené ženy propustíme a vrátí se do běžného života. A je otázka, jak je na tento moment připravíme, aby se do vězení už nedostaly. Musíme jim pomoci s pozdějším začleněním do společnosti, protože samy to většinou nezvládají,“ doplnila Myšičková.

Současná kapacita Věznice Světlá nad Sázavou, která je jedinou ženskou věznicí v České republice, je 768 míst. Momentálně si tady svůj trest odpykává 761 žen, takže je téměř stoprocentně naplněna.