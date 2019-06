Boje mezi uherským králem Matyášem Korvínem a Jiřím z Poděbrad vypukly na jaře roku 1468. Tehdy Uhři vpadli na Moravu, kterou si téměř podmanili. Tuhý odpor kladla brněnská pevnost Špilberk. Je začátek roku 1469. Po krátkém zimním oddechu se s čerstvými silami pouští Matyáš Korvín k Brnu, aby pomohl dobýt už obléhaný Špilberk.

Nad českou zemí se začala stahovat válečná mračna. Toho roku byla velmi krutá zima, silné mrazy a hodně sněhu. Matyáš Korvín opojen dosavadními úspěchy se vrhá do Čech, aby pokořil královskou Kutnou Horu a Prahu. Chtěl válku rozhodnout co nejdříve a svým rychlým přesunem překvapit české vojsko. Dne 13. února 1469 nastoupili Uhři pochod z Brna na Litomyšl, Vysoké Mýto a Chrudim.

Krutost uherského vojska pocítilo zejména obyvatelstvo Heřmanova Městce - město bylo vypáleno.

Král Jiří z Poděbrad, při první zprávě o vpádu nepřátel do Čech, se usadil v Kutné Hoře, kde shromáždil vojsko a vytáhl k Čáslavi, která se připravila na obranu města. Hrad Lichtenburk (Lichnice) získávají Uhři zradou a před nimi stojí město Čáslav, kde je čeká mohutná vozová hradba a dvanáctitisícové české vojsko.

Matyáš Korvín se svým vojskem, které mělo za sebou náročný pochod, a ve chvíli, kdy se nedostával proviant a píce pro koně, se rozhodl pro taktický ústup podél Železných hor přes Žleby, Ronov a Běstvinu. K českému vojsku se přidávají i místní obyvatelé, kteří lesními záseky znesnadňují pohyb nepřítele. České vojsko využilo znalost terénu a v několika proudech se pustilo po Haberské stezce, která byla schůdnější, než cesta podél Železných hor a tím uherské vojsko předstihlo.

Rozhodující úder

Od zvědů znají postup nepřítele, který při ústupu ničí vše, na co přijde a podle požárů je vidět jejich postavení. Na vyvýšených místech kolem Vilémova vyčkávají příchodu nepřítele. Připravují se na rozhodující úder. Českému vojsku se podařilo obklíčit vojsko Matyáše Korvína a začalo se schylovat k velkému krveprolití. Až na drobné šarvátky v předních liniích k vlastní bitvě nedošlo. Místo toho, aby se Jiří z Poděbrad zbavil svého nejsilnějšího protivníka a tím ukázal domácí opozici, kdo je pánem země, zachoval se rytířsky a Matyáše Korvína za příslib míru velkoryse propustil. Dne 27. února 1469 se společně sešli v poničené Ouhrovské kovárně a český král slíbil svobodný odchod uherského vojska ve cti a bez pokoření.

Slovo muže pevnější ocele

Žádal, aby Uhři odtáhli ze zemí koruny české a aby Matyáš u papeže plnou vahou svého spojenectví se zasadil o konečné vyrovnání a smír mezi Římem a královstvím podobojí. Matyáš Korvín vše slíbil. Poté smluvenou dohodu podpořili společným obědem v nedaleké Uhelné Příbrami. Slova muže mají mít pevnost ocele, leč proradný uherský král slib nesplnil a obnovil válku.

Dne 3. května 1469 se nechal korunovat v Olomouci katolickou šlechtou za českého krále. Český král se rozhodl, že udeří na Matyáše v jeho vlastní zemi a chystal velkou výpravu do Uher. Když uprostřed příprav, na počátku roku 1471, sotva jednapadesátiletý, náhle zemřel. Jiří z Poděbrad byl velmi pracovitý a moudrý. Žil v nelehké době a proto musel hájit české království proti řadě mocných nepřátel až do své smrti. Pozvedl svou zemi jak hospodářsky, tak politicky i v mezinárodním měřítku. Byl to silný král zvolený z české rodové šlechty.

Poznámka: Pravděpodobně v 19. stol. byl nad Vilémovem u Jakubovic na polní cestě zasazen opracovaný pískovcový kámen s královskou korunou, oznamující postavení českého vojska Jiřího z Poděbrad. Torzo tohoto kamene bylo vykopáno v 90. letech 20. století a nyní je kámen zazděn do zídky. Je na něm vytesána česká královská koruna, bohužel nápis pod korunou se nedochoval. Z těchto důvodů byl v roce 2016 kámen s datem 25. 2. 1469 umístěn nedaleko původního nálezu. Autor: Jaroslav Kreibich