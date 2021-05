Nejenom na koronavirus, ale také na virus HIV se mohou nechat testovat, a to zadarmo, obyvatelé Havlíčkova Brodu. Testování se koná v rámci projektu Zdravé město, Agenda 21.

Testovací místnost na virus HIV je v Brodě v budově AZ centra ve druhém patře. | Foto: Deník/Archiv

Testování se koná každou první středu v měsíci. „ A to od 16 do 19 hodin v prostorách Oblastního spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod na Rubešově náměstí v budově AZ Centra ve 2. patře,“ upřesnila za organizátory projektu Marie Kudrnová . Jak zdůraznila, testy jsou bezplatné. „Zájemcům nejprve poskytneme takzvané předtestové poradenství a seznámíme je s podmínkami testování, které je anonymní. Jedná se o odběr krve z prstu a výsledek je do 15 minut,“ uvedla Lenka Vrzalová z organizace Rozkoš bez rizika.