Pruhy se vrátí do původního stavu zhruba do týdne. „Policie České republiky vyhodnotila provoz a došla k závěru, že značení se neosvědčilo, brzdilo provoz na Lidické ulici a 4. května letošního roku bude značení zrušeno,“ informoval vedoucí Odboru dopravy Městského úřadu Havlíčkův Brod Martin Stehno.

Řidiči s tímto krokem souhlasí. „Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum a dopravní experti, kteří opatření navrhli, vyslyšeli kritiku řidičů, kteří po Lidické ulici pravidelně jezdí. Osobně mě zejména v dnešní době těší to, že hlas lidu má nějakou váhu a že ho úřady dokáží vyslyšet a uznat svou chybu,“ řekl Ondřej Rázl z Havlíčkova Brodu, který úsekem jezdí každý den do práce a který jako jeden z prvních na hrozící dopravní problémy upozornil.

Dostat se během dopravní špičky ve směru od Jihlavy do centra Brodu nebylo jednoduché ani předtím. V posledních týdnech se však kvůli zkrácenému řadícímu pruhu situace ještě zhoršila a řidiči tak čekali v nekonečných kolonách i desítky minut.

„Cesta z Jihlavy do Havlíčkova Brodu to je v poslední době peklo. Sám jsem tomu nevěřil, dokud jsem si to nevyzkoušel na vlastní kůži. Schválně jsem si u čerpací stanice Shell zapnul stopky, jelikož jsem chtěl zkusit změřit, jak bude cesta časově náročná. Při projetí křižovatkou se čas zastavil na neuvěřitelných 27 minutách,“ podělil se o své zážitky Michal Mašek ze Světlé nad Sázavou.

Hlavním důvodem, proč se policie rozhodla nový „žlutopruh“ zrušit, bylo zpomalení provozu. „Je zřejmé, že vytvoření odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo k obchodnímu domu, s čímž nutně souviselo zkrácení levého řadícího jízdního pruhu před světelnou křižovatkou ve směru od Jihlavy, má negativní dopad a může způsobovat problémy v dopravě,“ sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková.

„Policie České republiky jako dotčený orgán pro bezpečnost a plynulost silničního provozu vyhodnotila, že nové přechodné dopravní značení má negativní vliv na plynulost dopravy ve směru od Jihlavy. Zejména v dopravní špičce se značným podílem kamionové dopravy dochází ke vzdutí dopravy před světelnou křižovatkou, a tím ke vzniku dlouhých kolon vozidel,“ dodala Čírtková.