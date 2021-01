V sobotu 16. ledna zemřel Václav Černoch, dlouholetý pedagog Gymnázia Havlíčkův Brod, výtvarného oboru základní umělecké školy a Akademie ve Světlé nad Sázavou. Bylo mu sedmdesát let. „Pro řadu z nás odešel náhle, nečekaně, byť jsme třeba o jeho horšícím se zdravotním stavu cosi tušili, odmítali jsme si připustit, že by tu zubatou mrchu nepřepral,“ svěřil se jeden z učitelů brodského gymnázia Aleš Říman.

Václav Černoch zemřel 16. ledna. | Foto: Gymnázium Havlíčkův Brod

Václav Černoch byl pověstný svým optimismem. V tomto duchu na něj lidé teď vzpomínají. „Byl to nejsvobodnější člověk, kterého jsem kdy v životě potkal. Nenechával se omezovat žádným systémem, tím méně maloměstskými konvencemi. Byl to bohém, živel, který opanoval každou společnost, v níž se ocitl. Na oko hromoval či burácel, nebo vyprávěl tak neuvěřitelné příběhy ze svého života, že by se Bohumil Hrabal tetelil blahem,“ vyprávěl Říman.