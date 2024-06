Konec školního roku je tu. Školáci na Vysočině si vyzvednou vysvědčení a začnou jim prázdniny. Některé organizace a firmy připravily pro děti speciální akce. Jako vstup zdarma, nebo jen za symbolickou cenu za vysvědčení aspoň s jednou jedničkou. Deník poradí, kam s dětmi vyrazit.

Odměny za vysvědčení nabízí ZOO Jihlava, muzea, obce i města. | Foto: Se souhlasem pořadatelů

Šanci navštívit zoologickou zahradu za pouhou korunu mají šanci děti v Jihlavě. „Pokud ve dnech 28. června až 30. června předloží děti na kterékoliv pokladně zoo aktuální vysvědčení nebo jeho výpis s aspoň jednou jedničkou případně kladným slovním hodnocením, získají vstup do zoo jen za jednu korunu. Vysvědčení může být naskenované v mobilním telefonu, nebo okopírované,“ vzkázala školákům mluvčí zahrady Simona Kubíčková.

Výkup pozemků pro rychlodráhu: Správa železnic už má připravený ceník

Podle Věry Svobodové z Havlíčkova Brodu je to pro školáky opravdu hodnotný dárek, protože ZOO Jihlava vstoupilo letos do nové sezony nejen s velkými plány, ale i dražším vstupným o dvacet procent. Dospělí tak nově platí 180 korun, děti 120 a senioři 130 korun.

„Určitě se tam chceme s vnoučaty podívat. Mě rodiče kdysi pozvali jen na zmrzlinu, ale i tak jsem z toho měla radost. Jedniček vnuci mají dost, ale bojím se, že u pokladen v ZOO bude fronta až na náměstí,“ dodala s úsměvem.

S vysvědčením přímo na radnici mohou přijít školáci v Třebíči. Je to výzva pro žáky základních škol od první do deváté třídy. Podmínkou jsou ale dobré známky. „Školák, který má na vysvědčení vyznamenání, může přijít v pátek 28. června od 13 hodin do kanceláře tiskového oddělení v prvním patře a dostane odměnu. V Třebíči je to už tradice. Popovídáme si s nimi i o tom, jaký předmět je ve škole baví, kam pojedou na prázdniny,“ řekla Deníku Eva Džubáková z tiskového oddělení s tím, že dárky, které děti dostanou, jsou různé upomínkové předměty a propagační materiály města.

„Letos máme pro děti novinku. Omalovánky s motivy města Třebíč,“ upřesnila. Školáky v Třebíči zřejmě návštěva radnice zajímá, protože loni tam podle Džubákové přišly asi dvě stovky školáků.

Nové Město v proudu hudby: závěr Slunohraní ozdobí Janáčkovo kvarteto

Sportovní vyžití nabízí za vysvědčení dětem Štěpánov nad Svratkou na Žďársku. Český svaz žen a místní nohejbalový klub připravily společně s městysem na pátek 28. června tradiční Plaviádu. Plavci i lodě mají sraz o půl páté odpoledne u Svratky blízko školy. Návštěvníci mohou povzbuzovat plavce, pro děti je nachystaný skákací hrad a bohaté občerstvení. Děti, které budou plavat, smí pouze v doprovodu dospělého. Ve Žďáře nad Sázavou mají školáci v pátek vstup zadarmo do Muzea nové generace.

Kulturní dům Máj v Pelhřimově zase zve na dětskou diskotéku vstup zdarma. V pátek 28. června od dvou do čtyř odpoledne na venkovní scéně.

Prohlídku muzea zdarma nabízí město Humpolec na Pelhřimovsku. „Ve dnech 28. až 30. června si mohou všechny děti prohlédnout expozice muzea zdarma. Jejich dospělý doprovod bude mít v tyto dny snížené vstupné. Čekají na vás čerti, indiáni, neandrtálec, pohádkový Honza i princezny,“ pozvala školáky vedoucí muzea Dagmar Kluchová.

Policisté na Vysočině chystají kontroly na konec školního roku i na léto

Udělat školákům radost chtějí i provozovatelé některých restaurací. Například restaurace Hrom do police v Chotěboři na Havlíčkobrodsku nabízí v pátek od půl deváté malým návštěvníkům cukrovou vatu na terase zdarma, láká je na palačinky se zmrzlinou a rodiče na sklenku něčeho dobrého.

Konec školního roku a začátek prázdnin najednou mohou oslavit školáci v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku v sobotu 29. června od 13 hodin v hospůdce U Vodníka.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Traktory, biatlonisté, Mig 21 a Nečas. Nové Město hostilo unikátní Zetor show