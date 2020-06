Lepší kontrolu nad produkcí odpadu a tím i finanční úspory. To si slibují starostové v Podoubraví od nového elektronického systému čipů a takzvaných QR kódů.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Martin Singr

Jak vysvětlil starosta Ždírce nad Doubravou Bohumír Nikl každá popelnice v obci zapojené do systému QR by měla svůj čip. Očipované by byly i velké kontejnery na plasty, sklo a papír. „Svozová firma by každou vyvezenou popelnici a kontejner zaznamenala do systému. Takže obec by měla přesný přehled o tom kolik odpadu se z obce vyvezlo, ale také o tom, jestli objem odpadu roste,“ popsal systém svozů starosta Nikl.