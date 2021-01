Například v Lipnici nad Sázavou zdražili o 150 korun. „Osm let jsme na poplatek nesahali, ale letos už jsme museli. Zdražení ovlivnilo především poněkud překvapivé prosincové přijetí nového zákona o odpadech účinného od prvního ledna, které navyšuje cenu za skládkování z pěti set na osm set korun,“ sdělil starosta Zdeněk Rafaj.

Podobné je to i v Ledči. Tady se poplatek zvedl o stovku. „I u nás je to reakce na zdražení státního poplatku. Náklady nám to ale stejně nepokryje,“ pokrčil rameny starosta Ledče nad Sázavou Zdeněk Tůma.

Zdražovalo se i ve Ždírci nad Doubravou, tady ovšem jen nepatrně. „Oproti loňskému roku je to navíc jen čtyřiadvacet korun,“ potvrdil ždírecký starosta Bohumír Nikl.

Poplatky za odpad:



Havlíčkův Brod – 720 Kč

Chotěboř – 432 Kč

Světlá nad Sázavou – 600 Kč

Přibyslav – 250 Kč

Ledeč nad Sázavou – 700 Kč

Ždírec nad Doubravou - 516 Kč

Golčův Jeníkov – 400 Kč

Habry – 440 Kč

Lipnice nad Sázavou – 750 Kč

To naopak v Chotěboři jako jediní zlevnili, a to o více než sto korun. Před časem se totiž vydali cestou lepšího třídění, každý má doma vlastní nádoby na separovaný odpad a v tom komunálním podle slov starosty Tomáše Škaryda skutečně většinou končí jen to, co má.

Sleva má však jeden háček. „Doteď děti do patnácti let a důchodci nad pětasedmdesát byli od poplatků osvobození. Tyto úlevy jsme ale zrušili, abychom nastavili stejné podmínky pro všechny. Každý občan tvoří odpad nezávisle na věku,“ vysvětlil starosta Tomáš Škaryd.

Poplatek za komunální odpad pak zůstal stejný ve Světlé nad Sázavou, Habrech, Přibyslavi, Golčově Jeníkově a Havlíčkově Brodě. „Náklady nám sice vzrostly, ale snažíme se cenu držet na stejné úrovni,“ uvedl místostarosta Brodu Zbyněk Stejskal. „Odstartovali jsme značení kontejnerů, od kterého si slibujeme efektivnější svoz odpadů, kterým bychom mohli kompenzovat finanční výpadek,“ dodal.

Nově jsou havlíčkobrodské popelnice opatřené čárovým kódem. Popeláři ho jednoduše načtou a zadají do systému naplněnost nádoby. Vedení města tak bude mít přehled o tom, zda se popelnice nevyváží poloprázdné.

„Na základě této analýzy pak určíme harmonogram svozů. Je možné, že na sídlišti to bude minimálně jednou týdně, u rodinných domů a v místních částech naopak jednou za čtrnáct dní. Ale nechci předbíhat,“ nastínil Stejskal a dodal, že i pro ně je zásadní třídění.