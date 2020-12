Za odpady dáme letos z pokladny města přes čtyři miliony, vzkazuje obyvatelům radnice v Ledči. Ti si tak od nového roku sáhnou zase o něco hlouběji do kapsy.

Odvoz a uložení na skládku se v Ledči prodražuje stále víc. | Foto: Ilustrační foto:Deník/Archiv

O kolik se přesně platba zvedne, zatím zastupitelé neschválili. Předběžný návrh je zvýšit roční poplatek o 100 korun. Dnes v Ledči platí za odpad 600 korun za osobu a rok. „Samozřejmě že se mi to nelíbí. Protože to nejsou jen odpady co jde nahoru, ale zdražuje se úplně všechno,“ povzdechla si Jana Franclová z Ledče.