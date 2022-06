Výukové panely mohou vyžívat sociální pracovníci, speciální pedagogové a další zaměstnanci věznice. Jeden ze speciálních panelů se věnuje dluhům a exekucím. „Ženy se tady například dozví, co je to exekuční návrh, jak se dlužník o exekuci dozví, jakým způsobem se exekuce provádí, co jsou to věci movité a nemovité,“ upřesnila Rajdlová.

Každý, kdo se po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody vrací do běžného života, potřebuje podle Rajdlové informace. S tím souhlasí i Martina Kadlecová z organizace Semitam z Havlíčkova Brodu. Dříve ve věznici pracovala a Semitam původně založila aby ženám propuštěným z vězení pomohla vrátit se do života. „Co ženy potřebují vědět, je kde najdou práci, střechu nad hlavou a jak se zbaví dluhů,“ upřesnila. Podle jejího názoru informace, které odsouzeného nejenom správně nasměrují a provedou dalším životem, ale které budou pravdivé a určené přímo pro něj mu pomohou aby se do vězení nemusel vracet. „Projekt výukových a informačních materiálů spolku Ligthouse považuji za prospěšný, přehledný a hodnotím ho pozitivně,“ zdůraznila Kadlecová.

Spolek Lighthouse založen jako občanské sdružení v roce 2010 a jako svůj hlavní cíl si dal pomoc osobám ve výkonu trestu a při návratu do běžného života. Jeho zakladatelé chtěli zúročit své zkušenosti s touto oblastí a pomoci ostatním lidem při komunikaci s Vězeňskou službou ČR, soudy a ostatními orgány státní správy a při řešení situací a problémů, které výkon trestu a vazby s sebou přinášejí. Záhy se rozšířila činnost spolku na oblast podmíněného propuštění a dluhovou problematiku. Oblast podmíněného propuštění zahrnuje kromě přípravy na projednání žádosti především přípravu na další život bez střetu se zákony.