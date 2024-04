/ROZHOVOR/ Herečka Barbora Lukešová začínala už ve třech letech jako tanečnice. Zajímavé příležitosti jí poskytuje televize, film i divadlo. Účinkovala také v mnoha seriálech - Dobrodružství kriminalistiky, Pomalé šípy, Motel Anathema nebo v Ordinace v růžové zahradě. Uplatnění našla ale i v zahraničních filmech. V seriálu Odznak Vysočina vystupuje jako státní zástupkyně Alena Trpáková.

Barbora Lukešová o natáčení Odznaku Vysočina | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Hrát právníka, který sype paragrafy z rukávu, asi není jednoduché. Měla jste před natáčení konzultaci s odborníkem? Potřebovala jste sama někdy právní pomoc? Chtěla byste si takové povolání vyzkoušet v praxi?

Právní terminologii už mám napsanou ve scénáři. Tak jsem se ji musela jen naučit a pravda je, neučí se to dobře. Ale koupila jsem si knížku O vině a trestu, abych věděla, o čem je řeč. Právníci mluví jiným jazykem než my. Právníka jsem naštěstí nikdy nepotřebovala, ale už od dětství rozčiluje nespravedlnost a líbilo by se mi dostat nějakého mizeru za mříže.

Odznak Vysočina. Úvodní díl nové řady seriálu viděla Ledeč jako první

Můžete prozradit, jaká je vaše nejmilejší role v divadle nebo ve filmu?

V divadle V Dlouhé jsem účinkovala ve hře Cesta dlouhým dnem do noci. Rodinné drama.

Jak vzpomínáte na natáčení seriálu Odznak Vysočina?

Natáčení seriálu bylo fajn. Vynikající kolektiv lidí, příjemný štáb. Žádný stres a tlak.

Odznak Vysočina: Hledáme se na záběrech a tipujeme místa, říkají obyvatelé Ledče

Takže režisér Andy Fehu asi není jako například pověstný režisér Jiří Krejčík, o kterém kolují legendy, jak svoje herce bil…

To jsou jen legendy. Režisér Krejčík byl sice výbušný, ale jinak to byl skvělý a charakterní člověk jakých je málo. Natáčela jsem s ním jeho poslední film Peníze. Nesnášel nespravedlnost a neměl rád blbce.