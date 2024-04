To se některým obyvatelům města skutečně podařilo. A tak si Ilona Sadílková z Ledče střihla svoji první malou roličku nazvanou žena u přepážky. „V jednom z dílů seriálu jsem hrála paní, která si přijde pro řidičský průkaz na úřad v době, kdy tam policie přijde zatknout úplatného úředníka. Natáčelo se ve Světlé nad Sázavou,“ vzpomíná žena na první zkušenost s natáčením, která snad nebude poslední. Ilonu Sadílkovou svět filmu totiž okouzlil. „Jsem nadšená. Chtěla bych to zase někdy zažít. Poslala jsem svoje fotografie do komparzní agentury. Napsali, že se ozvou, tak uvidíme,“ doufá usměvavá blondýna.

Starostka Ledče Hana Horáková se nikde ve filmu neobjevila, ale zato její manžel myslivec dostal důležitý úkol. „Zastřelit pro filmaře do jednoho záběru divočáka. Zvíře samozřejmě nepřijde na zavolání. Manžel proto divočáka skolil dopředu. Prase skončilo v mrazáku, jenže na něj filmaři zapomněli a vyndali ho až těsně před natáčením, zmrzlé na kost,“ vypráví Horáková. Doufá, že seriál Ledečsko zviditelní a posílí turistický ruch.

Seriál má svoje velké fanoušky například v rodině Vavřičkových z Leštiny u Kozlova. „Známe první sérii, druhou sérii, těšíme se na třetí,“ říká matka rodiny Alena Vavřičková. Sledování seriálu Vavřičkovi spojují pravidelně s rodinnou soutěží Poznej, kde to je. Kdo uhodne, má bod k dobru. „Přiznám, že kromě sledování děje tipujeme, kde se zrovna natáčelo. Tak město Ledeč pozná každý, ale okolní vesnice a silnice v polích, to už je oříšek. Například benzínovou stanici ve Zbýšově, kde se jeden díl natáčel, jsme ale doma poznali,“ popisuje Alena Vavřičková domácí večery u televize.

Nejen komerční, ale i veřejnoprávní televize nabízí v poslední době jeden detektivní seriál za druhým. Snad už u nás neexistuje herec, který by se v takovém seriálu nemihl coby policista nebo jako zločinec. Jak dopadá Odznak Vysočina v takové konkurenci? „Nezajímá nás to, nesrovnáváme. Odznak Vysočina je prostě náš,“ vrtí hlavou Alena Vavřičková a dodává: „ Natáčel se u nás a ukazuje, jak to na Ledečsku vypadá, a to se nám líbí.“

Přímo do svého domu pozval v první sérii filmaře Jan Drápela. „Byt, kde žije mladá policistka, kterou hraje Simona Zmrzlá, je v našem domě. Filmaři si ho vybrali, protože se jim líbil,“ zavzpomíná Jan Drápela. Štáb se u něj zdržel asi dva dny, natáčelo se prý rychle. „Máme malý dvorek, ale natěsnalo se tam třicet lidí. Počasí moc nepřálo, chvílemi jsem všechny litoval. Ale chovali se skvěle. Všechno po sobě uklidili,“ dodává muž.

Jako místo pro policejní služebnu si filmaři vybrali dnes již prázdné kanceláře společnosti Kovofiniš kousek od Sázavy. Na jídlo chodili herci do sousední restaurace a penzionu. Pro podnik to byla reklama. Herci tam měli hlavní stan. Bydlel tam Michal Suchánek, Martin Hofmann i Monika Hilmerová.

Odznak Vysočina je kriminální seriál TV Nova natočený ve spolupráci se společností Bionaut Vratislava Šlajera. Režie se ujali Andy Fehu a Pavel Soukup. Třetí řadu seriálu vysílá TV Nova od 12. května.