První díl z této řady nazvaný Divoženka je o dívce, která své okolí tak dlouho využívala, až na to doplatila. Obyvatelé Ledče ho mohli vidět ve zvláštní projekci ve středu 24. dubna v budově gymnázia. „Je to předpramiéra prvního dílu této nové řady. Je to jako poděkování za pomoc a vstřícnost při natáčení. Účastní se filmový štáb a někteří herci,“ zdůrazňuje mediální konzultant seriálu Václav Mazánek.

Seriál začala televize Nova natáčet na Ledečsku před víc než třemi lety. Obyvatelé Ledče zapůjčili filmařům svoje domy, pokoje, zahrady, někteří si ve filmu zahráli malou roli. Nová řada seriálu byla podle starostky Hany Horákové vítaná možnost jak o sobě město mohlo dát vědět. „Moc ráda na to vzpomínám, bylo to vítané zpestření, všechno se natáčelo v Ledči a okolí,“ pochvaluje si starostka. Sál gymnázia se na projekci zaplnil skoro do posledního místa. „Seriál se nám moc líbí, sledujeme každý díl a tipujeme místo, kde se natáčelo,“ říká jedna z divaček Alena Vavřičková.