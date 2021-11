Za největší ohniska nákazy hygienici považují školy. Oproti podzimu a zimě loňského roku ve škole řeší nakažených několikanásobně větší počet nakažených. V kraji je oproti minulému týdnu o čtyřicet procent více nemocných. „Není v našich silách do dvou dnů kontaktovat všechny pozitivní osoby a rizikové kontakty. S trasováním nám už pomáhají pracovníci externích call center, Finančního úřadu a hasiči. V současnosti se snažíme najít i další pomoc,“ prozradil krajský hygienik Šimon Veleba.

Přes tisíc potvrzených případů má jihlavský okres, je to nejvíc v kraji. K tisícovce se za posledních sedm dní přiblížil žďárský okres. Na Havlíčkobrodsku a na Třebíčsku se pohybují kolem sedmi set nemocných. Nejmenší čísla naopak mají v pelhřimovském okrese. Oproti Jihlavě je to dvojnásobně méně.

Podle Veleby je nejdůležitější, aby se lidé očkovali. K zabránění šíření nemoci doporučuje také co nejvíc omezit kontakty s dalšími lidi. „S prevencí souvisí i dodržování mimořádných opatřeních. Na Vysočině lidi k očkování významně motivují mobilní stanice, jelikož není potřeba registrace. Je to dostupné pro lidi i z různých koutů kraje,“ doplnil.

Mobilní očkovací centrum budou v pondělí mít v Kamenici nad Lipou. „Centrum budeme mít potřetí během tohoto podzimu. Snažíme se, aby to bylo pro místní dostupné. Z ostatních obcí víme, že se zájem zvyšuje. Čekáme to i u nás. Asi to souvisí i s novými opatřeními a vysokým počtem nakažených. Tentokrát se bude očkovat i třetí dávkou,“ řekl starosta města Jaromír Pařík.

Ze současné situace nejsou nadšení ani majitelé restaurací. „Tři čtvrtě roku měli všichni čas se naočkovat. Vědělo se, že se to zase může zhoršit. Část obyvatel to ale stejně z iracionálních důvodů neudělala. Negativně nám to ovlivňuje podnik. Odřekli nám akce, které jsme měli domluvené. Moji blízcí očkovaní jsou. Ten, kdo není, se mi to bojí říct, protože ví, že bych byl naštvaný,“ posteskl si majitel restaurace v Kamenici nad Lipou Radek Časta.

Počet nakažených k pátku 19. listopadu

Jihlavský okres

1031 nemocných za poslední týden

907 nemocných na 100 000 obyvatel za poslední týden



Žďárský okres

993 nemocných za poslední týden

841 nemocných na 100 000 obyvatel za poslední týden



Havlíčkobrodský okres

719 nemocných za poslední týden

759 nemocných na 100 000 obyvatel za poslední týden



Třebíčský okres

676 nemocných za poslední týden

612 nemocných na 100 000 obyvatel za poslední týden



Pelhřimovský okres

507 nemocných za poslední týden

701 nemocných na 100 000 obyvatel za poslední týden