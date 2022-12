Zatěžkávací zkouška. To je pro hasiče a záchranáře konec roku. Mohou za to bujaré silvestrovské oslavy. Jen málo měst na Vysočině letos pořádá tradiční ohňostroje. Ale tam, kde je zrušili, je nahradí petardy a dělobuchy v rukách opilců.

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina v Jihlavě zažila perné vánoční svátky. Víc než pět stovek výjezdů. Ale výjimečná opatření na silvestra záchranka nechystá. „Nebudeme posilovat posádky, služby zůstanou standardní,“ řekl mluvčí záchranky Petr Janáček. Jak dodal, v Jihlavě se sice koná ohňostroj, ale v něm záchranáři nebezpečí nevidí. „Mnohem horší jsou domácí ohňostroje a zábavní pyrotechnika, kterou si lidé koupí a používají pod vlivem alkoholu, aniž by si přečetli návod,“ konstatoval Janáček.

Jihlava si na konci roku ohňostroj neodřekne. Rozhodl o tom primátor Petr Ryška po dohodě s ostatními členy vedení města. Někomu to udělalo radost, ne však Lence Číhalové. „Myslím, že bez ohňostroje bychom se obešli. Žádná velká škoda,“ poznamenala. Živnostník Tomáš Jirků z Jihlavy to vidí pragmaticky. „I výrobci ohňostrojů se musejí uživit, i když si myslím, že je to vyhození peněz do luftu. A to doslova,“ poukázal řemeslník. Ředitel Domu dětí a mládeže Jihlava Vilibald Prokop je na vážkách. „Ohňostroje mám rád. Půjdu se s rodinou podívat, ale také mě mrzí, že zábava ohrožuje ptactvo a škodí přírodě,“ povzdechl si Prokop.

Ohňostroj odpálí až na Nový rok o půl šesté večer ve Ždáře nad Sázavou. O půl hodiny později se tak stane i v Moravských Budějovicích. Rachejtle poletí k nebi v Třebíči. Ohňostroj uvidí i lidé ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši.

V Pelhřimově ohňostroj nebude. Stejně jako v Havlíčkově Brodě a Světlé nad Sázavou. Ve Světlé se radnice rozhodovala mezi ohňostrojem a tradiční vánoční stezkou parkem. „Rada města rozhodla, že se procházka parkem uskuteční v podobném rozsahu jako v předcházejících letech. Navíc ve spolupráci s novými majiteli zámku. Ušetříme. Nebudeme pořádat novoroční ohňostroj,“ řekl místostarosta Tomáš Rosecký. Janě Lacinové ohňostroj nechybí. „Je to zábava na pár minut, ale stezku jsme si s dětmi prošli dvakrát,“ poznamenala mladá maminka.

Ohňostroje jsou pro ptáky traumatizující

V Chotěboři ohňostroj bude až na Nový rok. Podle vedoucího městských strážníků Petra Doležala to výrazně prospěje bezpečnosti ve městě. „Protože ohňostroj na silvestra nebude, nemusí městská policie posilovat hlídky. Sloužit budou standardně dva strážníci a policie ČR,“ upřesnil Doležal.

Čím méně oslav, petard a ohňostrojů, tím lépe pro vše živé. To si myslí ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek, který na nebezpečnou zábavu upozorňuje rok co rok. „Ohňostroje jsou pro ptáky traumatizující a mohou mít za následek i smrt,“ zdůraznil Vermouzek. Ornitologická společnost každý rok zveřejňuje otřesné obrázky ptáků, které popálil ohňostroj.

Že to celkově zvířatům neprospívá, potvrzuje i ekolog Václav Hlaváč. Petardy podle jeho slov poškozují životní prostředí, psi se jich bojí, trpí ptáci, které rány vyženou z hnízda a oni se už nemohou vrátit zpět.

Ještě víc než ohňostroje vadí lidem používání zábavní pyrotechniky. To ukázaly zkušenosti z Havlíčkova Brodu. „Nesnáším pyrotechniku. Petardy mají intenzitu hluku sto šedesát osm decibelů, přičemž práh bolestivosti je sto třicet,“ prohlásila Dana Lacinová z Havlíčkova Brodu s tím, že jim petardy loni ušpinily na domě novou fasádu.

Některé obchody už odmítají zábavní pyrotechniku prodávat, například řetězec Billa.

Kontroverzní zábava



* Při používání zábavní pyrotechniky dochází ke zranění lidí i zvířat, k otravám, výbuchům a úniku jedovatých látek do ovzduší. Ročně se eviduje velké množství popálených či poraněných lidí, poškozených a zničených aut nebo jiného majetku, ale zábavní pyrotechnika a ohňostroje mají rovněž na svědomí nezanedbatelné číslo vyděšených, ztracených, zraněných a mrtvých zvířat. A to jak domácích mazlíčků, tak vyplašené a vystresované lesní zvěře, nemluvě o znečištění vzduchu a vody.



Zdroj: DSZ Za práva zvířat