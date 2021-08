Nová auta nejsou. Stará jdou na dračku. To jsme nikdy nezažili, říkají majitelé autobazarů z Vysočiny.

Havlíčkobrodský bazar Autopop. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Kupoval jsem loni ojeté auto. Nedávno jsem se ze zvědavosti koukal, za kolik se stejný model prodává teď. Dnes bych na to samé auto potřeboval o 60 tisíc víc, prohlásil Josef Beránek z Havlíčkova Brodu. Jak dodal, kdyby to auto prodal, ještě by na něm vydělal. Podle odborníků má pan Josef pravdu. Ceny aut z bazaru rychle rostou. Na nové auto si zákazník počká i rok.