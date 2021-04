Zdeňka Smejkalová žije v obci už od narození. „Máme tady klid, čisto. Všichni se známe, takovou sounáležitost bych ve městě nenašla. Jen za službami a za doktorem musíme jezdit do města,“ konstatovala.

Okrouhlička

* První písemná zmínka: 1307

* Počet obyvatel: 236

Stanislav Vápeník se do vesnice přistěhoval a jak zdůraznil, do města by už nešel. „Bydlel jsem pár let ve městě, ty vztahy se nedají srovnat. Tady vám soused ochotně vyjde vstříc, když je potřeba. A líbí se mi také přístup obecního úřadu. Poradí, pomůže vám. Ve městě jsem si na úřadě připadal jako obtížný prosebník,“ poznamenal pan Stanislav.

Podle starostky Štěpánky Trbuškové je Okrouhlička vesnice a nikoho by nenapadlo ji poměšťovat. Proto v obci nechali opravit kapličku, zvoničku, upravují zeleň, obec má nové hřiště pro děti.

Samozřejmě všechno z přírodního materiálu. „Některé ústupky moderní době samozřejmě musíte udělat. Třeba bezpečnostní vrata pro hasičárnu. Tak jsme je nechali aspoň natřít, aby nebyly jak pěst na oko,“ poznamenala starostka. Velkou pozornost věnují v Okrouhličce lidovým tradicím. Hasiči organizují masopustní průvody, známé byly v Okrouhličce řemeslné trhy. Myslivci pořádají společenské akce na chatě Hubertka, zvou děti i dospělé na rybářské závody.

Známý rodák Otmar Hrejsa

V tehdejším Šejdorfu, dnešní Okrouhličce, se 15. listopadu 1866 narodil český evangelický farář, národohospodář a politik Otmar Hrejsa. Byl poslancem a senátorem za agrární stranu. V senátu zasedal od roku 1920 do roku 1929. Jako duchovní patřil k nejvýznamnějším odpůrcům sjednocení luteránů a kalvínistů do Českobratrské církve evangelické.

Tip na výlet

Petrkov

Petrkov najdou výletníci asi šest kilometrů od Okrouhličky. Tuto vesničku proslavil zdejší rodák, básník a grafik Bohuslav Reynek (1892-1971), který zde po většinu svého života i se svou manželkou, francouzskou básnířkou Suzanne Renaud, bydlel a tvořil. Právě zámek, v němž se umělec narodil a později i žil, je zároveň jednou u nejvýznamnějších památek obce