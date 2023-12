Zdeněk Zelený je vedoucí provozu čistíren odpadních vod a kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. „Tuk ze smažení vylitý do kanalizace je problém, ztuhne tam a nabalí se na něj další nečistoty. Kanalizace se ucpe. Čištění je drahé. I na čističce s tím máme problém,“ vysvětlil Deníku Zelený.

Jak dodal, v areálu čistírny odpadních vod v Perknově je speciální černý kontejner na použitý tuk a jedlý olej. „I tam mohou lidé z okolí tuk nosit. Ale je potřeba mít kontejner pod dohledem, protože se najdou jedinci, kteří do něj dají i použitý olej z motorů, čímž obsah kontejneru znehodnotí,“ poznamenal Zelený s tím, že to je možná důvod, proč speciální kontejnery nejsou ve městě na každém rohu.

Mimořádné svozy použitých olejů po svátcích jsou dobrý nápad. To si myslí například mladá matka Dana Hájková z Havlíčkova Brodu. „Olej patří do zvláštních popelnic. Nevím jestli v Brodě vůbec jsou,“ poznamenala.

Podle důchodce Zdeňka Kašpara svozem použitých tuků radnice podporuje lidskou lenost. „Popelnice na olej jsou u veřejných záchodů nebo u sportovní haly. Dojít tam s flaškou není problém, aspoň se člověk projde po tom hodování,“ prohlásil.

V současné době je na území města Havlíčkův Brod celkem osm kontejnerů na použité jedlé oleje a tuky. Jsou v uzavřených areálech. Doba, kdy je možné tam nádoby s olejem odnést, je většinou časově omezená. Popelnice se také rychle zaplní, a to může být po Vánocích problém.

Jak doplnila místostarostka Rothbauerová, po celý leden nového roku tedy mohou obyvatelé Brodu k popelnicovým kójím a separačním stáním, od kterých technické služby odváží vánoční stromky, odložit mimořádně i rostlinné oleje. „Pokud se tento svoz olejů po vánočních svátcích neosvědčí, zejména proto, že obyvatelé nebudou respektovat nastavená pravidla, opakovat ho v dalších letech nebudeme,“ zdůraznila místostarostka.

Zvláštní svozy použitých olejů po Vánocích je zřejmě havlíčkobrodská rarita. Ostatní města, například Třebíč, něco podobného nechystá. „Ve městě mohou obyvatelé odložit použitý olej a tuk třeba ve sběrném dvoře. Máme dvory celkem tři, zvláštní svozy nejsou nutné,“ upřesnila mluvčí městského úřadu Irina Martakidisová.

Ani Humpolec nechystá mimořádné povánoční svozy olejů a použitých tuků. Během celého roku mohou Humpolečtí odložit tuky do speciálních popelnic, kterých má město odhadem dvě desítky. „Jsou veřejně přístupné u kontejnerů na tříděný odpad. Večer usmažíte řízky, ráno můžete s olejem do kontejneru,“ poznamenal Antonín Vincenc, jednatel technických služeb města Humpolec.

Jak Vincenc dodal, popelnice na tuky a oleje se rychle plní. „Proto je před vánočními svátky raději necháme preventivně vyvézt, aby v nich bylo dost místa,“ dodal.

Popelnic na sběr potravinářského oleje jsou po Česku zatím stovky. Surovinu pak dál zpracovává třeba čáslavská firma, kterou vede Ivan Dědek. Po vyčištění se hodí třeba jako mazací olej do strojů. Od restaurací nebo od sběrných dvorů získávají zpracovatelské firmy použitý potravinářský olej většinou za odvoz, od větších společností ho pak vykupují.

Kde se dá v Havlíčkově Brodě odložit použitý olej a tuk:

Sběrný dvůr 1 - Reynkova 2886

• letní sezóna (duben – září) pondělí – pátek 7:00 – 18:00, sobota 8:00 – 15:00

• zimní sezóna (říjen – březen) pondělí – pátek 7:00 – 17:00, sobota 8:00 – 12:00 Sběrný dvůr 2 - Havířská 1124

• pondělí - pátek 6:00 – 16:00, sobota 8:00 – 12:00 Středisko městské zeleně TSHB - Bělohradská 3582

• letní sezóna (květen – srpen) pondělí – pátek 5:30 – 14:00

• zimní sezóna (září - duben) pondělí – pátek 6:30 – 15:00 Veřejné WC - V Rámech 278

• pondělí - pátek 6:30 - 17:30, sobota 8:00 - 14:00, neděle 8:30 - 12:30 Teplo HB s. r. o. - Pražská 3551

• pouze pondělí 6:00 - 15:00 ČOV Perknov - Okrouhlická 3288

• pondělí - pátek 6:00 - 15:00 VaK HB - Žižkova 832

• pondělí - pátek 6:00 - 18:00 U vstupu do sportovní haly Ledečská

Zdroj: Technické služby Havlíčkův Brod

Co s použitými tuky po svátcích?

Mimořádný svoz je za určitých podmínek. Odpadní oleje je třeba slít do neporušené plastové nádoby a řádně ji uzavřít. Nádobu postavit na místo, kam se každoročně odkládají vánoční stromky. Jednorázový svoz bude fungovat jen v lednu, od února již odpad patří do speciálních nádob nebo do sběrného dvora.

Zdroj: Město Havlíčkův Brod