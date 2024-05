Na dopravní omezení narazí aktuálně řidiči na silnici I/38 z Havlíčkova Brodu na Kolín. Kvůli opravě mostu u Kamene řídí provoz kyvadlově semafory. Kompletně uzavřená je silnice na Tis. Omezení potrvají do podzimu.

Provoz u Kamene řídí kyvadlově semafory. Snímek je ilustrační. Deník/Antonín Hříbal

Oprava starého mostu komplikuje provoz na vytížené silnici první třídy z Havlíčkova Brodu na Kolín. Řidiče zbrzdí před Kamenem semafory. „Na silnici I/38 před obcí Kámen jsme započali výměnu starého, již nevyhovujícího mostu za nový. Práce částečně omezují dopravu,“ upozornil v pátek 24. května mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jiří Veselý.

Hokejová euforie ovládne Brod. Město nachystalo společné fandění na náměstí

Dělníci opravují most, který převádí silnici první třídy číslo 38 přes Lučický potok. „Na místě v tuto chvíli dělníci frézují vozovku. Veškerá doprava je převedená na mostní provizorium a řídí ji kyvadlově semafory. Silnice na Tis je od křižovatky se silnicí I/38 úplně uzavřená. Motoristům doporučujeme sledovat přechodné dopravní značení a žádáme je o jeho respektování,“ poprosil Veselý.

Vlk na Vysočině zaútočil na stádo ovcí, potvrdily to testy DNA

Po vytížené silnici na Kolín denně projede více než osm tisíc vozidel, z toho asi třetinu tvoří nákladní auta a kamiony. „Most je již na konci své životnosti, diagnostika u něj prokázala celou řadu vad. Navíc je tato trasa plánována pro přepravu těžkých komponent pro dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, což vyžaduje násobně vyšší nosnost mostu,“ vysvětlil mluvčí ŘSD.

Psí útulek v Mírovce zůstane a má vzkvétat. Stará se nyní o rekordní počet psů

Dělníci most kompletně zbourají a postaví nový, opraví také silnici. Vylepšení se dočká i samotné koryto potoka. „Na březích koryta potoku bude také úprava, která vyhovuje migrujícím živočichům,“ doplnil Jiří Veselý.

Nový most bude mít nosnost až 300 tun. Dlouhý bude 16,5 metru a široký více než sedm metrů. „Nový most máme v plánu uvést do plného provozu nejpozději v listopadu,“ uzavřel Veselý. Stavbu provádí firma Tannaco za částku necelých osmadvacet milionů korun.