Havlíčkův Brod se ve čtvrtek stal hlavním městem hokeje. Na tamním náměstí se v podvečer sešly stovky lidí, aby byly u toho, až odchovanec havlíčkobrodského hokeje Ondřej Beránek se zlatou medailí na krku triumfálně pozvedne nad hlavu pohár pro mistra světa.

Mistr světa Ondřej Beránek na náměstí v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Roman Martínek

„Ahoj, zdravím Havlíčkův Brod,“ pronesl své první věty Ondřej Beránek poté, co za velkého aplausu přišel i s pohárem na pódium.

Na otázku jaké to je přivézt pohár domů, Beránek odpověděl: „Já nevím, nemám slov, ale tohle by mě ani ve snu nenapadlo. Je to něco neskutečného, nemám slov. Chtěl bych poděkovat všem v Havlíčkově Brodě, všem kdo nám fandili, výhra patří vám. Jsme rádi, že jsme to vyhráli a děkuji moc,“ řekl davu dojatý Ondřej Beránek s pohárem v ruce. Trofej pak ještě několikrát pozvedl nad hlavu a pozdravil fanoušky.

Brod slavil titul mistrů světa. Podívejte se, jaká byla atmosféra na náměstí

Mistr světa se na pódiu setkal i s legendami československého hokeje Jiřím Holíkem a Jaroslavem Benákem. Všichni tři mistři světa se dočkali i poděkování od představitelů města. Od nich dostali jako upomínku trička s novým logem.

Stovky natěšených fanoušků se pak s Ondřejem Beránkem mohly setkat při autogramiádě. Lidé na podpis čekali i desítky minut.

Finálový zápas mistrovství světa, ve kterém český tým porazil Švýcarsko 2:0, sledovali lidé koncem května hromadně na Havlíčkově náměstí. Deník o tom informoval. Před pár dny se přijel na Vysočinu pochlubit s pohárem i žďárský odchovanec Martin Nečas.

Osmadvacetiletý Ondřej Beránek je odchovancem klubu HC Rebel Havlíčkův Brod, za který hrál do jeho šestnácti let. Od roku 2012 přesídlil do Karlových Varů, kde za klub Energie Karlovy Vary odehrál následující dvě sezóny v extralize dorostů a juniorů.

PODÍVEJTE SE: Martin Nečas přivezl do Žďáru trofej pro hokejové mistry světa

V ročníku 2015/16 hostoval převážně v klubu HC Dukla Jihlava, v následující sezóně působil v klubu SK Trhači Kadaň. Do kádru HC Energie Karlovy Vary se natrvalo prosadil v sezóně 2017/18, kdy karlovarský klub hrál 1. ligu a pokoušel se, nakonec úspěšně, o návrat mezi hokejovou elitu.

V extralize odehrál Ondřej Beránek (ke konci sezóny 2023/24) 334 zápasů, v nichž zaznamenal 144 kanadských bodů a vstřelil 84 branek. Ondřej Beránek platí za vynikajícího bruslaře s nepříjemným, až dotěrným, forcheckingem. Díky tomuto stylu hry si vysloužil i účast v české reprezentaci.

Mistr světa Ondřej Beránek na náměstí v Havlíčkově Brodě: Zdroj: Deník/Roman Martínek

V národním týmu debutoval v roce 2018. Zúčastnil se mistrovství světa 2023 a 2024. V zápase proti Norsku v základní skupině letošního MS vstřelil svůj první gól na světových šampionátech a stal se mistrem světa.