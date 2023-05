A ven. Opilí cizinci řádili ve vlaku, v Havlíčkově Brodě na ně čekali policisté

Co se to děje? Co se stalo? To někoho hledají? Skoro dvě desítky policistů v uniformách se psy budily velkou pozornost cestujících na druhém nástupišti nádraží v Havlíčkově Brodě. Případ se stal v pátek kolem šesté večer.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Policejní uvítací výbor na nádraží v Havlíčkově Brodě. | Foto: policie