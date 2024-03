Z náměstí do Dolní ulice. Cestující v Brodě najdou autobusovou zastávku jinde

Změna autobusových zastávek nedělá vrásky na čele jen cestujícím. Provizorní zastávka se nelíbí ani Miroslavě Chimjakové Špinarové, majitelce obchodu s galanterií hned vedle zastávky. Na informační tabuli městské hromadné dopravy proto přidává vlastní vzkaz: „Nestůjte prosím před dveřmi do obchodu.“ Jak řekla Deníku, nelíbí se jí, že má každou chvíli před vchodem davy lidí. „Já to chápu. Někteří se zapovídají a ani si nevšimnou, že mi blokují vstup do obchodu. To mi vadí. Nepřeju si to,“ zdůraznila.

Aktuální jízdní řády: Technické služby Havlíčkův Brod

Některé trasy městských autobusových linek se po dobu rekonstrukce Dobrovského mění. Podle místostarostky Brodu Marie Rothbauerové město využilo skutečnost, že se s otevřením jihovýchodního obchvatu výrazně snížila dopravní zátěž ve městě. „Zastávka U Zlodějky poslouží cestujícím skutečně jen na výstup a nástup, autobusy se nebudou zdržovat dlouho. Je to nejlepší možné řešení. Navíc toto opatření je jen na tři týdny,“ řekla místostarostka.

Jak tyto změny vypadají podrobně, cestující najdou na webu města v sekci technických služeb. „Po dobu rekonstrukce křižovatky v Dobrovského ulici není průjezdná křižovatka ulic Dobrovského a Horní s ulicí Husova. Autobusy v uvedenou dobu nebudou obsluhovat žádnou ze zastávek Husova ani Havlíčkovo náměstí na svých původních místech,“ vzkázala mluvčí městského úřadu Alena Doležalová.

Na silnicích Brodska se začíná pracovat, řidiči musí počítat s uzavírkami

Náhradní zastávka Havlíčkovo náměstí je zřízena v ulici Dolní. „Tato zastávka je jednosměrná. Pro oba směry jízdy, jak na dopravní terminál tak i na směr Perknov budou autobusy městské dopravy přijíždět z jedné strany na tuto stejnou náhradní zastávku,“ upozornila Doležalová. Tato zastávka je pouze pro linky linky číslo 1, 11 a 2.

Autobusová linka číslo 3 na náhradní zastávku v Dolní podle Doležalové zajíždět nebude vůbec kvůli vysoké frekvenci spojů na této zastávce. Linky číslo 22 se objížďka netýká, ta bude kolem náhradní zastávky jen projíždět, ale nebude zastavovat.