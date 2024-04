Plánovaná rekonstrukce Dobrovského ulice pokračuje druhou etapou, přidala se k ní i ulice Barbory Kobzinové. Podle informací na webu města je druhá etapa na první pohled méně náročná co do omezení, než ta první, kdy se zavřela na tři týdny křižovatka u okresního soudu, skutečnost je ale trochu jiná.

Rozkopat dvě ulice najednou je hrůza, stěžují si místní. V současné době kopou dělníci stavební firmy Chládek a Tintěra na úseku Dobrovského ulice od budovy soudu k pivovaru. Ulice Barbory Kobzinové je zavřená od bývalého okresního úřadu za faru Československé církve husitské.

VIDEO: Led ze stadionu zmizel, hokejisty v brodské Kotlině vystřídali stavbaři

V obležení uzavírek a plotů je například antikvariát ve Štáflově chalupě. „Zákazníci se k nám nedostanou. Jen přes stavbu, to když je dělníci pustí a otevřou jim plot, ale nevím, jestli tím neriskují,“ říká antikvář Igor Domkář.

Jak dodává, rozhodl se kvůli stavbě výrazně omezit provozní dobu. Antikvariát totiž není místo, kam přijde jeden zákazník za den. Během půl hodiny přítomnosti Deníku se do antikvariátu snažilo dostat pět lidí, dokonce celá třída mateřské školy.

Tragický konec legendy. Olympionik zemřel po pádu z pódia v Golčově Jeníkově

Omezit provoz firmy plánují i další podnikatelé, třeba Jiří Macek, který v ulici vlastní společnost zaměřenou na služby poskytování internetu. „Omezuje nás to. Snažíme se přizpůsobit, ale průjezd k nám je problém, zákazníci nejsou moc spokojení,“ vysvětluje Macek.

Kudy se dostat například na oběd musí přemýšlet i hosté, kteří míří do pivovarské restaurace. I Deníku dalo práci to zjistit. „Hosté se sem dostanou, ale kudy přesně, to nevíme,“ krčí rameny servírky.

Podle místních je problém, že se opravují hned dvě sousední ulice. Ploty a zábrany tak tvoří bludiště, kde chodci tápou. „Nevím, proč opravují dvě ulice najednou. Autem těžko vyjedete, chodit se tu nedá,“ stěžuje si Jiří Velíšek. Zaskočená je i důchodkyně Věra Krajíčková. „Já byla dva měsíce v nemocnici. Bydlím nahoře na sídlišti a teď nevím, jak se dostanu domů,“ povzdechne si. Těžko hledají cestu i pozůstalí, kteří se chtějí dostat do kolumbária.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Radost nemají ani stavební dělníci. „Lidé nám tu chodí přes staveniště. Pletou se skoro pod stroje. Nedbají na zákazy. Bezpečnost je jim cizí. Kdybych vybíral pět korun od každého, kdo nemá na staveništi co dělat, jsem milionář,“ říká Deníku jeden z dělníků. Jméno sdělit nechtěl. „Na debaty s novinami máme vedení,“ vysvětluje.

Opravy ulice Dobrovského a Kobzinové: druhá etapa v termínu od 2. dubna do 31. července

po jednom měsíci uzavírky křižovatky ulic Horní, Husova a Dobrovského bude křižovatka otevřena pro veškerý provoz včetně autobusů

uzavřená zůstane část ulice Dobrovského, Kobzinové a P.F. Ledvinky

autobusy veřejné linkové dopravy budou místo zastávky Havlíčkovo náměstí využívat zastávku Sídliště Pražská a Bezručova

Všichni lidé oslovení Deníkem se ale shodují, že obě ulice už opravu potřebovaly a že se to musí nějak vydržet. Podle místostarosty Libora Honzárka plánovala radnice opravy Dobrovského ulice už delší dobu. „Poslední drobné úpravy se tady uskutečnily před pětadvaceti lety. Kvůli opravě ulice Dobrovského jsme se rozhodli, že odložíme i rekonstrukci druhé části ulice Havlíčkova směrem k nemocnici,“ říká místostarosta Libor Honzárek.

Ulice Barbory Kobzinové potřebuje zásah také, protože v době, kdy se loni opravovala Chotěbořská ulice, sloužila jako objízdná trasa.