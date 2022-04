Je mi už jasné, že jsem některé úřední kroky podcenil. S městem jsme se ale dohodli na další spolupráci, prohlásil projektant Ondřej Šimák. Tomu radní v Golčově Jeníkově dávají za vinu, že se opravy dvou ulic ve městě zdržely několik let. Opravených ulic Komenského a Husova se tamní obyvatelé dočkají.

Ulice Husova vede kolem bývalé jezuitské rezidence a ulice Komenského je poblíž židovského hřbitova. „Že se nepodaří dát ve městě do pořádku dvě ulice kvůli projektu, to snad není možné,“ vrtěl hlavou jeníkovský sportovec Lubomír Forejt.

Podle místostarosty Jiřího Brože město vybralo projektanta nejprve na opravu Husovy ulice, a to před pěti lety. „V lednu před třemi roky jsme plánovanou úpravu ulice probrali i s obyvateli. Spolupráce s projektantem byla skvělá,“ vzpomínal Brož. Dodal, že radnice v Jeníkově plánovala ještě úpravu ulice Komenského. „Považovali jsme za vhodné zpracovat projekt obou ulic jedním autorem,“ vysvětil místostarosta.

Jenže pak projekční práce nepostupovaly nijak rychle. Ke stavebnímu povolení a opravě ulic nedošlo. „Projekt měl chyby. Byly například nutné úpravy budoucí podoby ulic podle pokynu dopravního inspektorátu. To se nestalo. Jiní projektanti neměli problémy,“ konstatoval Brož.

Historie opravy ulic



V roce 2017 město Golčův Jeníkov vybralo projektanta na opravu ulice Husova.



V roce 2019 se jednalo o opravách ulice už s obyvateli.



Radní se rozhodli v témže roce přidat projektantovi ještě opravu ulice Komenského.



Projekty na obě ulice dokončeny nebyly, radní s projektantem diskutovali přes právníka.



Letos dospěli k dohodě, projektant práci dokončí pod dohledem

Radní se chtěli s projektantem rozejít, jenže on v té době zpracovával ještě dokumentaci důležité lokality za bývalým pivovarem. „Hrozilo, že po vypovězení smlouvy z naší strany nedodělá ani pivovar. Projektanta jsme urgovali, prodlužovali termín a vyzývali k dodání projektu pro obě ulice. Bez výsledku,“ konstatoval Brož.

Radní sáhli k pokutám. Hned po dodání dokumentace k pivovaru vedlo jednání s projektantem přes právníka. Město chtělo smlouvu na obě ulice vypovědět a vymáhat náhradu. Jenže nakonec obě strany došly k dohodě. „Rada města schválila dohodu o dokončení projektové dokumentace ulice Husova a Komenského. Na dokončení projektu ale bude dohlížet Josef Máša. Takže se snad dočkáme,“ poznamenal starosta Pavel Kopecký. Jak starosta upřesnil, Máša již pro město několik projektů dělal a má bohaté zkušenosti. Projektantu Šimákovi v jeho začátcích radil.

Podle zastupitele Pavla Houfka je to zajímavá situace. „Zvláštní řešení. Ale vypovědět smlouvu a hledat náhradu je těžké. O zkušeného projektanta za dobrou cenu nezavadíte,“ poznamenal Houfek.

Projektant Ondřej Šimák v současné době pracuje na dokončení projektu obou ulic. „Určité úřední kroky jsem podcenil, moc práce najednou. Nečekal jsem, že v některých případech, jako je třeba dopravní inspektorát, to bude tak složité. Josef Máša je kolega a poradíme se,“ řekl Deníku Šimák.

Podle starosty Kopeckého radnice po projektantovi požaduje, aby jakmile to rada schválí, měl do tří měsíců hotové podklady pro územní rozhodnutí a následně do tří měsíců i podklady pro stavební povolení.