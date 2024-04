Zpoždění nabírá v koloně i linkový autobus. Například autobus z Přibyslavi do Havlíčkova Brodu se v pondělí 22.dubna ráno zdržel o víc než deset minut. Světelná frekvence semaforu na mostě u Dvořáků přitom není nijak dlouhá, z červené na zelenou se světlo změní asi za tři minuty. „Bohužel aut po mostě jezdí moc, takže každé zdržení je znát. Silnice je i bez semaforů přetížená,“ míní řidič autobusu Petr Blažek.

Most u Pohledských Dvořáků podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravu potřebuje. Projede tudy až devět tisíc aut za den, včetně kamionů. Práce přijdou na víc než 43 miliony korun. Mostní svršek dožívá, stejně jako římsy, zábradlí, izolace a systému odvodnění. „Rekonstrukce mostu bude rozdělena na poloviny, řidiče čeká částečné omezení. Akci bychom rádi dokončili ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku," informuje Jiří Veselý mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina.

Omezení na mostě začalo oficiálně 17. dubna, skončí 11. října. Řidiči se s touto skutečností musejí smířit. Ti, kteří zde jezdí denně, už řešení našli. Projíždí pod mostem směrem od Havlíčkova Brodu po staré silnici přes Pohledské Dvořáky. „Nevím, jak dlouho se to bude místním líbit. Dřív tady projelo pár aut za den aut, dneska od rána je to jedno za druhým a rychlost přes obec nikdo nedodržuje,“ říká stavař Luboš Veselý před místní restaurací U Panských. Milanu Kubátovi se to nelíbí už teď. „Jezdím do Dvořáků do práce na kole. Teď v pondělí ráno kolem mě projelo během pár minut pět aut za sebou. Div mě nesmetli. Takže kolo brzy nechám doma,“ stěžuje si.

Řidiči, kteří jezdí od Přibyslavi do Havlíčkova Brodu mají možnost, když se chtějí koloně na mostě vyhnout, zvolit jinou trasu přes Dlouhou Ves. Protože ve středu 24. dubna dojde na Přibyslav, Pohled a Havlíčkův Brod k dalšímu omezení. Až do poloviny května bude silnice první třídy přes Pohled zavřená. Ti, kteří jinou cestu zvolit nemohou by měli, jak upozorňuje odbor dopravy města Havlíčkův Brod, s omezením počítat.